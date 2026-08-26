Santa Fe

Volvieron a vandalizar una cafetería del microcentro y se llevaron dinero de la caja

El comercio Dulce de Leche, ubicado en 25 de Mayo al 3000 volvió a ser blanco de un hecho delictivo. Rompieron un vidrio y se llevaron dinero de la caja registradora. Una empleada expresó su preocupación por la reiteración de los episodios y recordó que el año pasado habían sufrido otros dos robos.