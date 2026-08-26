El Juzgado Federal de Goya resolvió este martes sobreseer por el delito de trata de personas con fines de explotación a ocho personas vinculadas con la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.
La Justicia sobreseyó a ocho acusados por trata de personas en el caso Loan
La resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo alcanza a ocho personas vinculadas al expediente y establece que la hipótesis investigada bajo esa figura no reúne elementos suficientes para sostener la acusación.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, mientras continúa el juicio oral relacionado con la presunta sustracción y ocultamiento del niño en la provincia de Corrientes.
La medida alcanzó a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.
Qué resolvió la Justicia Federal
De acuerdo con la resolución, de 104 páginas, el juzgado dictó la falta de mérito respecto de los implicados en relación con la hipótesis de trata de personas.
En el caso de Millapi, Benítez y Ramírez, además, se adoptó la misma decisión respecto del delito de abandono de personas. La resolución señala que transcurrió ampliamente el plazo previsto sin que se incorporaran elementos que permitieran modificar la decisión adoptada.
El fallo se conoce mientras avanza el debate oral y público que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
La búsqueda de Loan continúa
La resolución judicial estableció que las tareas para localizar a Loan deben continuar. También determinó mantener vigentes las alertas internacionales de Interpol y las publicaciones y búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).
Asimismo, seguirá abierto el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones y denuncias recibidas por distintas vías.
La Justicia también dispuso insistir con la difusión de la fotografía del niño y de la recompensa vigente establecida por el Ministerio de Seguridad, utilizando todas las plataformas disponibles.
La reacción de la querella
María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, consideró que la resolución se encontraba dentro de las posibilidades contempladas durante el proceso. “Era algo que podía pasar. De hecho, cuando se descartó la hipótesis de trata, ya se había pedido el apartamiento de la PROTEX”, señaló.
La letrada remarcó que la decisión no modifica la acusación principal ni interrumpe el juicio que se desarrolla actualmente. “De todas maneras, no afecta la acusación principal”, sostuvo Russo Cornara al referirse a la continuidad del debate oral y público.
La causa por la desaparición del niño
La resolución también generó distintas interpretaciones entre personas vinculadas con la investigación. Uno de los allegados consultados expresó su preocupación por lo que considera un intento de cerrar rápidamente la causa.
En ese sentido, sostuvo que no debería existir una investigación paralela mientras se desarrolla el juicio por los hechos que actualmente son materia de debate.
Según explicó, mientras Loan continúe desaparecido puede considerarse que existe una situación de carácter continuado en relación con el delito por el que se lleva adelante el proceso. Sin embargo, remarcó que los otros investigados no podrían continuar bajo una investigación paralela por el mismo objeto procesal.
De esta manera, el fallo modifica el escenario respecto de la hipótesis de trata de personas, pero no pone fin a la búsqueda de Loan ni al juicio que se encuentra actualmente en desarrollo.