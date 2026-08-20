#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Juicio en Corrientes

“Se lo llevaron”: la conclusión de dos investigadores de la Policía Federal sobre Loan Peña

Los especialistas expusieron sus análisis sobre la desaparición del niño, mientras también se conocieron detalles de otras líneas investigativas y testimonios.

Dos investigadores analizaron las circunstancias de la desaparición de Loan Peña.Dos investigadores analizaron las circunstancias de la desaparición de Loan Peña.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Dos investigadores de la Policía Federal Argentina coincidieron este miércoles en una conclusión sobre la desaparición de Loan Peña: según señalaron, al niño “se lo llevaron” de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde se había realizado una reunión familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

Las declaraciones se dieron en el marco de la investigación por la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Mirá tambiénNicolás Soria afirmó que viajó a Corrientes para “buscar a Loan"

La hipótesis sobre el traslado

El comisario de la Policía Federal, Marcelo Daniel Román, sostuvo que, a partir de su experiencia y de los elementos analizados durante la investigación, Loan no pudo haberse trasladado por sus propios medios desde la zona del naranjal, el lugar donde fue visto por última vez, cerca de la vivienda de su abuela Catalina Peña.

Román también se refirió a la hipótesis de un accidente, una de las líneas que tomó fuerza a partir de las pruebas reunidas durante la causa. Según indicó, Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera en mencionar esa posibilidad.

Los padres de Loan serán los primeros testigos del juicio. Foto: Daniel VidesLa investigación sumó nuevos testimonios y elementos sobre lo ocurrido en Corrientes.

Los teléfonos y el vínculo

Durante su declaración, el comisario también habló sobre el análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

De acuerdo con lo expuesto, se detectaron elementos que darían cuenta de una relación previa entre ambos y el comisario Walter Maciel. Además, se encontraron registros fotográficos en los que aparecen los tres juntos.

Otro investigador coincidió: “Se lo llevaron”

En la misma línea se expresó Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de la Policía Federal. Al ser consultado sobre la desaparición de Loan, coincidió con la postura de Román y afirmó: “Se lo llevaron”.

Sin embargo, al referirse a la posibilidad de que se hubiera producido un accidente, aclaró que esa hipótesis no está descartada.

La última foto que le tomaron a LoanLos especialistas también se refirieron a la hipótesis de un posible accidente.

Se reprogramó un testimonio

Por otra parte, se reprogramó la declaración de Ramón Dupuy luego de que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieran lugar a un planteo relacionado con la modalidad de su testimonio.

El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, había presentado un recurso para evitar que Dupuy declarara mediante Zoom. Según argumentó, la videoconferencia podía afectar la espontaneidad de sus respuestas y existía la posibilidad de que alguien pudiera indicarle qué responder.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corrientes
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro