Dos investigadores de la Policía Federal Argentina coincidieron este miércoles en una conclusión sobre la desaparición de Loan Peña: según señalaron, al niño “se lo llevaron” de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde se había realizado una reunión familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.
“Se lo llevaron”: la conclusión de dos investigadores de la Policía Federal sobre Loan Peña
Los especialistas expusieron sus análisis sobre la desaparición del niño, mientras también se conocieron detalles de otras líneas investigativas y testimonios.
Las declaraciones se dieron en el marco de la investigación por la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024.
La hipótesis sobre el traslado
El comisario de la Policía Federal, Marcelo Daniel Román, sostuvo que, a partir de su experiencia y de los elementos analizados durante la investigación, Loan no pudo haberse trasladado por sus propios medios desde la zona del naranjal, el lugar donde fue visto por última vez, cerca de la vivienda de su abuela Catalina Peña.
Román también se refirió a la hipótesis de un accidente, una de las líneas que tomó fuerza a partir de las pruebas reunidas durante la causa. Según indicó, Macarena Peña, hija de Laudelina, fue la primera en mencionar esa posibilidad.
Los teléfonos y el vínculo
Durante su declaración, el comisario también habló sobre el análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.
De acuerdo con lo expuesto, se detectaron elementos que darían cuenta de una relación previa entre ambos y el comisario Walter Maciel. Además, se encontraron registros fotográficos en los que aparecen los tres juntos.
Otro investigador coincidió: “Se lo llevaron”
En la misma línea se expresó Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de la Policía Federal. Al ser consultado sobre la desaparición de Loan, coincidió con la postura de Román y afirmó: “Se lo llevaron”.
Sin embargo, al referirse a la posibilidad de que se hubiera producido un accidente, aclaró que esa hipótesis no está descartada.
Se reprogramó un testimonio
Por otra parte, se reprogramó la declaración de Ramón Dupuy luego de que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieran lugar a un planteo relacionado con la modalidad de su testimonio.
El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, había presentado un recurso para evitar que Dupuy declarara mediante Zoom. Según argumentó, la videoconferencia podía afectar la espontaneidad de sus respuestas y existía la posibilidad de que alguien pudiera indicarle qué responder.