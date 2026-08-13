Juicio en Corrientes

Nicolás Soria afirmó que viajó a Corrientes para “buscar a Loan"

Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Dijo que gastó alrededor de $4 millones para colaborar en los operativos de búsqueda y manifestó haber actuado "siempre de buena fe".