Un comisario, dos periodistas y un camarógrafo fueron convocados a declarar este martes en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde junio de 2024, en la provincia de Corrientes.
Caso Loan: un comisario, dos periodistas y un camarógrafo fueron citados a declarar
La convocatoria forma parte de una nueva jornada del proceso por la desaparición del menor, ocurrida en la localidad correntina de 9 de Julio en junio de 2024.
El fiscal federal Carlos Schaefer citó a Orlando Ezequiel Cáceres, comisario de la localidad correntina donde desapareció el menor; Christian Adrián Balbo, periodista de América y A24; Valentín Ignacio Correa, camarógrafo; y José Alberto Núñez.
Quiénes fueron convocados
Los testimonios previstos para esta jornada corresponden a personas vinculadas con distintos aspectos de la investigación. Entre ellas se encuentra Cáceres, quien se desempeñaba como comisario en la localidad correntina donde se produjo la desaparición.
También fueron citados Balbo, periodista de América y A24, y Correa, camarógrafo. La convocatoria incluye además a José Alberto Núñez.
Reprogramaron el testimonio de Ramón Dupuy
Por otra parte, el testimonio de Ramón Dupuy fue reprogramado para que pueda realizarse de manera presencial.
Dupuy es el abuelo de Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, y preside una asociación creada en memoria de su nieto.
Los siete acusados
Entre los acusados por el extravío de Loan se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del menor; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez.
El niño desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal.
Los otros diez imputados
Además de los siete acusados, hay otros diez imputados en una causa paralela por distintos delitos vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Los testigos convocados para esta semana tienen especial relevancia debido a sus presuntos vínculos con las personas investigadas en esa causa paralela.