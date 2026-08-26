Un hombre que cumplía prisión domiciliaria en San Miguel de Tucumán mató a su hijo de ocho años y posteriormente se quitó la vida. El hecho fue descubierto durante las primeras horas del martes, cuando los hermanos mayores del niño llegaron a la vivienda tras recibir un mensaje de su padre.
Tucumán: mató a su hijo de 8 años y se suicidó mientras cumplía prisión domiciliaria
El hecho fue descubierto por los hermanos mayores del menor, quienes llegaron al domicilio tras recibir un mensaje de su padre y alertaron de inmediato a las autoridades.
El hombre fue identificado como Oscar Mauricio Sosa. Según informaron fuentes judiciales, había dejado una carta en la que habría explicado las razones que lo llevaron a cometer el crimen y luego suicidarse.
El hallazgo en la vivienda
El episodio ocurrió en una casa ubicada en Entre Ríos al 1130, en San Miguel de Tucumán. Hasta allí se dirigieron los hijos mellizos de Sosa, de 18 años, después de que su padre les pidiera que fueran a visitarlo ese día.
Al ingresar al domicilio, encontraron sin vida al niño y a su padre. De inmediato dieron aviso a las autoridades, que se trasladaron hasta el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.
El menor tenía ocho años y padecía autismo severo. Al momento del hecho se encontraba bajo el cuidado de su padre.
Cumplía prisión domiciliaria
Sosa cumplía prisión domiciliaria en Tucumán en el marco de una causa por asociación ilícita que se tramitaba en Córdoba.
Según la información difundida sobre el caso, la medida había sido concedida para que pudiera permanecer en la provincia junto con su pareja de aquel momento. Ambos se habían separado aproximadamente un mes antes del episodio.
Tras esa separación, Sosa permaneció en la vivienda y continuó al cuidado de su hijo menor.
La carta encontrada por los investigadores
Durante los primeros peritajes realizados en el domicilio, los investigadores encontraron una carta que habría sido escrita por Sosa antes de su muerte.
El fiscal Carlos Sale explicó que, de acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, el hombre habría suministrado pastillas al niño antes de quitarle la vida.
El funcionario judicial señaló que el escrito contiene una explicación sobre lo ocurrido y que Sosa habría manifestado que ya no podía continuar cuidando al menor. Entre las frases difundidas por el fiscal aparece: “Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto”.
La investigación continúa
El hallazgo de los cuerpos dio inicio a las actuaciones judiciales y periciales destinadas a reconstruir las circunstancias exactas del hecho. Los investigadores deberán establecer con precisión la secuencia de lo ocurrido dentro de la vivienda y analizar las evidencias reunidas durante los procedimientos.
La causa quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, mientras continúan las medidas para esclarecer el filicidio y posterior suicidio.