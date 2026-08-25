"Sede central de una fundación"

Investigan a una dirigente de La Cámpora por la compra de un inmueble debajo del departamento de Cristina Kirchner

La Justicia investiga a María Soledad Calle por la compra de un departamento en el emblemático edificio de San José 1111 en medio de sospechas de desvío de fondos sindicales. Su adquisición genera dudas sobre el uso real del inmueble y su vinculación con la UOM.