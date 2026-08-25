#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
"Sede central de una fundación"

Investigan a una dirigente de La Cámpora por la compra de un inmueble debajo del departamento de Cristina Kirchner

La Justicia investiga a María Soledad Calle por la compra de un departamento en el emblemático edificio de San José 1111 en medio de sospechas de desvío de fondos sindicales. Su adquisición genera dudas sobre el uso real del inmueble y su vinculación con la UOM.

María Soledad Calle ostenta una prolífica trayectoria en la administración pública bonaerense.María Soledad Calle ostenta una prolífica trayectoria en la administración pública bonaerense.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Justicia Federal puso la lupa sobre María Soledad Calle, referente sindical de La Cámpora en Campana y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras la adquisición de un departamento en el primer piso del icónico inmueble ubicado en San José 1111 (CABA), justo debajo de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La transacción se da en paralelo a una causa judicial incoada por el juez Julián Ercolini, donde se investiga la presunta administración fraudulenta y desvío de mil millonarios fondos sindicales del gremio metalúrgico.

A supporter of former Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner blows a kiss at her as Peronists commemorate Loyalty Day and show support for her in front of her residence, where she's currently staying under house arrest, ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for Argentine President Javier Milei's administration, in Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote. REUTERS/Alessia MaccioniSe trata de una unidad funcional situada en el primer piso del tradicional edificio de Recoleta/Constitución, posición estratégica inmediatamente inferior a la vivienda que ocupa CFK. REUTERS/Alessia Maccioni

Un movimiento inmobiliario bajo la lupa judicial

La operación comercial se registró el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 le concediera la prisión domiciliaria a la exmandataria nacional. Se trata de una unidad funcional situada en el primer piso del tradicional edificio de Recoleta/Constitución, posición estratégica inmediatamente inferior a la vivienda que ocupa Fernández de Kirchner.

Según trascendió de las negociaciones previas al boleto de compraventa, la dirigenta habría argumentado que el destino del espacio seria la radicación de la sede central de una fundación. Sin embargo, fuentes vinculadas a la tramitación y vecinos del consorcio expresaron reparos sobre el destino real de la propiedad. Ante las reiteradas consultas presenciales en la unidad, no se registró respuesta de ocupantes ni presencia habitual de Calle en el lugar.

Mirá también“Proscripción política perpetua”: Cristina Kirchner lleva su condena a Derechos Humanos de la ONU

Trayectoria política y la sombra de una causa penal por fondos millonarios

María Soledad Calle ostenta una prolífica trayectoria en la administración pública bonaerense: se desempeñó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de la Dirección General de Cultura y Educación provincial y presidió el bloque de La Cámpora en el Concejo Deliberante de la municipalidad de Campana. Políticamente alineada con el gobernador Axel Kicillof y de estrecho lazo ideológico con el kirchnerismo, su situación procesal se agrava a partir de sus nexos con la conducción de la UOM.

En diciembre de 2022, Calle constituyó la firma comercial USEM S.A. junto a Adalberto Raúl Braconi. Un bimestre más tarde, la cúpula de la UOM —encabezada por Abel Furlán— resolvió ceder a dicha sociedad anónima la gestión de la caja recaudatoria sobre el 80 % de los aportes pertenecientes a aproximadamente 200.000 afiliados metalúrgicos.

Supporters of Cristina Fernandez de Kirchner gather outside her home, where the former Argentinian president is serving house arrest, in Buenos Aires, Argentina, June 20, 2025. REUTERS/Francisco Loureiro TPX IMAGES OF THE DAYSegún trascendió de las negociaciones previas al boleto de compraventa, la dirigenta habría argumentado que el destino del espacio seria la radicación de la sede central de una fundación. REUTERS/Francisco Loureiro

La investigación de Julián Ercolini

El convenio, acordado hasta el año 2033, concedía a USEM S.A. la facultad de administrar fondos de la cuota sindical, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio y ejecutar pagos directos, devengando una retribución privada equivalente al 0,5 % de la recaudación total. Estimaciones judiciales sugieren que la operatoria generó rendimientos por montos cercanos a los 100 millones de pesos mensuales.

Mirá tambiénRealizaron un banderazo en Parque Lezama para exigir la liberación de Cristina Kirchner

Por estos hechos, impulsados por una denuncia formal de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, el juez federal Julián Ercolini investiga a Calle y a Furlán por presunta administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración y asociación ilícita. Pese a que registros oficiales constatan su representación sindical ante organismos internacionales, la dirgenta negó públicamente desempeñarse como empleada en relación de dependencia de la UOM.

El cruce entre la gestión de cuantiosos recursos sindicales y operaciones inmobiliarias de alto impacto simbólico —como la adquisición de una propiedad estratégica en el edificio de la exjefa de Estado— vuelve a ubicar a las segundas líneas de la militancia oficialista en el centro de los requerimientos de la Justicia Federal.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cristina Kirchner
Gremiales
Máximo Kirchner
Axel Kicillof

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro