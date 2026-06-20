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Realizaron un banderazo en Parque Lezama para exigir la liberación de Cristina Kirchner

La manifestación reunió a figuras políticas y militantes, destacando discursos que llamaron a la unidad del partido y cuestionaron la postura de algunos dirigentes.

Una multitud de militantes se reunió en Parque Lezama para realizar un banderazo exigiendo la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Una multitud de militantes se reunió en Parque Lezama para realizar un banderazo exigiendo la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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Una multitud de militantes se reunió en Parque Lezama para realizar un banderazo exigiendo la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada hace un año por la Causa Vialidad y cumple arresto domiciliario en San José 1111.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal del acto, convocado bajo el mensaje "Banderazo por Argentina. Por Cristina".

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Entre las personalidades públicas estuvieron distintos intendentes, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza), entre otros.

También participó el senador nacional y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, distintos legisladores de Unión por la Patria (UxP) y otros exfuncionarios como Guillermo Moreno.

banderazo pidiendo la liberacion de cristina kirchnerEl diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal del acto, convocado bajo el mensaje "Banderazo por Argentina. Por Cristina".

En su discurso, el diputado pidió por la "unidad" del partido político y afirmó que "la única manera de que la patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino".

Sin mencionar nombres, el hijo de la expresidenta llamó a no cometer errores en caso de que el peronismo logre ubicarse en el poder nuevamente: "No sea cosa que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual".

"El problema es que, muchas veces, hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder, y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie", dijo y agregó: "Nos debemos un momento de reflexión, de entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda".

Kirchner también se refirió a aquellos dirigentes que niegan la figura de Cristina como la conductora del peronismo, en medio de la interna que protagonizan La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Axel Kicillof.

"Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan", sostuvo el hijo de Néstor Kirchner.

banderazo pidiendo la liberacion de cristina kirchnerEl evento, que reunió a diversas personalidades políticas, fue escenario de un fervoroso discurso que abogó por el rol del peronismo en la recuperación nacional.

Y sumó: "Escuchamos a dirigentes de nuestro partido que buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidando ser militantes. Si alguno piensa que esa mujer resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar los votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso Nacional".

De igual manera, abogó por una "candidata" y que no sea "un candidato por default", en lo que sería una referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

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"Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo", concluyó. Si bien se esperaba un mensaje grabado por parte de la exvicepresidenta, no hubo ningún comentario o movimiento que adelantara la transmisión del mismo.

Tras el cierre del discurso, la militancia comenzó a marchar hacia el domicilio en Constitución, donde la expresidenta cumple su pena de seis años de prisión domiciliaria, al ritmo de distintas canciones del "Indio" Solari y su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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