A 9 años del colapso de la agencia

Concluyó el juicio por Maros Turismo: pedidos de condena y absolución para las cuatro acusadas

Las defensas plantearon la prescripción por el paso del tiempo mientras que las querellas y la fiscalía insistieron con penas de prisión. El MPA retiró los cargos contra la idónea técnica.