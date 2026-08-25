La Escuela N° 39 "9 de Julio", ubicada en Colastiné Norte, no pudo dictar clases el martes luego de que sus autoridades descubrieran que durante la madrugada desconocidos habían ingresado al establecimiento y sustraído distintos elementos.
Por robo y destrozos no hubo clases en la escuela N°39 de Colastiné Norte
La Escuela N° 39 "9 de Julio" fue blanco de un robo durante la madrugada. Los delincuentes ingresaron luego de provocar daños en distintos accesos y se llevaron cinco palas, un cable y una bomba centrífuga. Ante los destrozos y las actuaciones policiales, las autoridades resolvieron suspender las clases el martes.
El hecho fue advertido alrededor de las 7.30, cuando la directora del establecimiento llegó al edificio y comenzó con las tareas habituales. Fue entonces cuando advirtió que algo no estaba en orden. Había daños en distintos accesos y faltaban elementos que se encontraban dentro de la escuela.
Ante la situación, se dio aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribó personal del Comando Radioeléctrico de la Costa, que constató los daños y comenzó con las primeras actuaciones.
De acuerdo con la información policial, los delincuentes actuaron durante la noche y lograron ingresar luego de romper ventanas y una puerta del establecimiento ubicado en inmediaciones de las calles Carcaraes y Querandíes.
Herramientas, un cable y una bomba
El relevamiento inicial permitió establecer que los intrusos se llevaron cinco palas, un cable y una bomba centrífuga. Se trata de elementos utilizados para las tareas cotidianas y de mantenimiento de la institución.
Los autores del robo, hasta el momento, permanecen sin identificar. En la documentación policial fueron consignados como NN y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno.
Uno de los aspectos que llamó la atención durante las primeras actuaciones fue que una parte de los elementos sustraídos habría quedado abandonada en las inmediaciones, a la espera de la intervención de los peritos. La escena debía ser preservada para determinar si existen huellas u otros rastros que permitan avanzar en la identificación de los autores.
El personal policial trabajó en el lugar y posteriormente amplió las actuaciones con los datos aportados por las autoridades de la escuela.
Sin clases por el robo
El episodio tuvo además una consecuencia inmediata para la comunidad educativa. Debido a los daños provocados durante el ingreso y a la necesidad de realizar las actuaciones correspondientes, las autoridades resolvieron suspender las clases durante este martes.
La decisión afectó el normal funcionamiento de la Escuela N° 39 "9 de Julio", mientras se aguardaba el desarrollo de las tareas policiales y periciales.
La investigación buscará ahora establecer cuándo se produjo el ingreso, cuántas personas participaron y cuál fue el recorrido utilizado para entrar y salir del establecimiento.
También será materia de análisis determinar si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones que puedan haber registrado movimientos sospechosos durante la madrugada.
Por el momento no hay personas detenidas por el robo. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno y las actuaciones continúan para intentar identificar a quienes ingresaron a la escuela y recuperar los elementos sustraídos.