Rompieron puertas y ventanas

Por robo y destrozos no hubo clases en la escuela N°39 de Colastiné Norte

La Escuela N° 39 "9 de Julio" fue blanco de un robo durante la madrugada. Los delincuentes ingresaron luego de provocar daños en distintos accesos y se llevaron cinco palas, un cable y una bomba centrífuga. Ante los destrozos y las actuaciones policiales, las autoridades resolvieron suspender las clases el martes.