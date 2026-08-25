Una mujer murió durante la madrugada de este lunes luego de perder el control del Peugeot 208 que conducía y terminar contra el frente de un comercio en Quilmes Oeste, en Buenos Aires. El choque ocurrió en la esquina de las avenidas Smith y Acha.
Perdió el control de su auto y murió tras chocar contra un local en Quilmes
El hecho ocurrió durante la madrugada en la esquina de Smith y Acha. La conductora sufrió graves heridas tras la colisión y los investigadores buscan determinar qué provocó el siniestro.
En las imágenes se observa al vehículo circulando por la zona hasta que, por motivos que todavía son investigados, la conductora perdió el dominio y se desvió de su trayectoria antes de impactar violentamente contra el local.
Tras el choque, las alarmas de los comercios se activaron y varios vecinos se acercaron para conocer qué había ocurrido. También se dio aviso a los servicios de emergencia.
La asistencia tras el impacto
Personal del SAME arribó al lugar para asistir a la conductora. Sin embargo, pese a la intervención de los equipos de emergencia, la mujer murió a raíz de las graves heridas sufridas durante el accidente.
El estado en que quedó el vehículo permitió dimensionar la violencia de la colisión. Ahora, las autoridades buscan determinar qué circunstancias provocaron que la conductora perdiera el control.
Familiares de la víctima fueron asistidos
Además del operativo desplegado en el lugar del choque, personal de emergencia se trasladó hasta el domicilio de familiares de la víctima, ubicado a pocas cuadras del lugar.
Según informó Info Quilmes, algunos allegados sufrieron descompensaciones al recibir la noticia de la muerte y debieron ser atendidos por profesionales de la salud.
Investigan las causas
La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar por qué la conductora perdió el control del vehículo antes de impactar contra el comercio.
Por el momento, no se informó qué provocó la maniobra que terminó con el Peugeot 208 fuera de su trayectoria. Las imágenes de la cámara de seguridad forman parte de los elementos que permiten reconstruir la secuencia.