Un violento accidente se registró esta mañana en San Justo, en el límite con La Tablada, cuando un camión que habría circulado en contramano chocó contra un auto y terminó volcando sobre el vehículo.
Volcó un camión y dejó atrapados a los ocupantes de un auto en Buenos Aires
El episodio ocurrió durante la mañana de este martes y quedó bajo investigación, mientras los equipos de emergencia trabajaron para liberar a las personas que quedaron atrapadas tras el impacto.
El episodio ocurrió sobre la avenida Diego Armando Maradona al 4300, ex Camino de Cintura (Ruta 4), en dirección hacia Morón. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron involucrados en una situación que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.
El camión terminó sobre el auto
Tras el impacto, el camión volcó y quedó apoyado sobre el automóvil. Debido a la posición en la que terminaron ambos vehículos, los ocupantes quedaron atrapados y necesitaron asistencia para poder salir.
Bomberos de San Justo trabajaron en el lugar para liberar a las personas involucradas. También intervino personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La violencia del choque provocó importantes daños en los vehículos y generó complicaciones en la circulación por la zona.
El conductor del auto fue trasladado
Según la información disponible, las personas involucradas sufrieron politraumatismos. El conductor del automóvil pudo ser rescatado y posteriormente fue trasladado al Hospital Zonal.
A pesar de la gravedad del impacto, se informó que el hombre se encontraba fuera de peligro. No se difundieron mayores detalles sobre el estado del resto de las personas involucradas.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Por la ubicación final de los vehículos, se estima que el camión habría circulado en contramano antes de producirse el choque.
El episodio ocurrió en la avenida Diego Armando Maradona, en el límite entre San Justo y La Tablada, y las autoridades trabajan en el lugar mientras continúan las tareas de emergencia.
Tránsito interrumpido en la zona
El tránsito permanece interrumpido en el sector donde ocurrió el accidente debido al trabajo de los equipos de emergencia y las tareas necesarias para retirar los vehículos.
Quienes circulan en dirección hacia Morón pueden utilizar la colectora, por donde el tránsito continúa con normalidad mientras se desarrolla el operativo.