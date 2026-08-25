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Ocho minutos de terror

Mar del Plata: golpearon a un hombre con un palo de hockey durante una entradera

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y fueron claves para localizar el vehículo sustraído. Por el hecho, un adolescente de 16 años quedó detenido.

Tres delincuentes encapuchados sorprendieron a una pareja cuando guardaba su camioneta.Tres delincuentes encapuchados sorprendieron a una pareja cuando guardaba su camioneta.
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Una pareja fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que ingresaron a su vivienda del barrio San Carlos, en Mar del Plata. Durante el asalto, el dueño de casa fue golpeado con un palo de hockey mientras los agresores exigían dinero y objetos de valor.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 10, en una propiedad ubicada en Vieytes al 400, y se extendió durante aproximadamente ocho minutos. Antes de escapar, los delincuentes se llevaron una Volkswagen Amarok gris claro que pertenecía a la familia.

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Cómo fue el asalto

El hecho comenzó cuando el propietario, de 33 años, ingresaba a su domicilio a bordo de la camioneta y cerraba el portón. En ese momento fue sorprendido por tres hombres que llevaban capuchas y guantes.

De acuerdo con fuentes policiales, los agresores no utilizaron armas de fuego. Sin embargo, redujeron al hombre y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde estaba su esposa.

Una vez dentro, los delincuentes separaron a la pareja. La mujer quedó encerrada en la cocina, mientras que su esposo fue golpeado con un palo de hockey para que indicara dónde había dinero y otros objetos de valor.

Tras permanecer cerca de ocho minutos en el lugar, los asaltantes escaparon con distintos elementos y también se llevaron la camioneta.

Las víctimas recibieron asistencia policial y no tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud.

Detuvieron a un adolescente

Luego de la denuncia, efectivos de la comisaría novena comenzaron a revisar imágenes de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La pesquisa, bajo intervención de la UFIJE N°13, permitió localizar la Volkswagen Amarok en inmediaciones de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

A partir de esa ubicación, los agentes iniciaron un seguimiento y desplegaron un operativo cerrojo con apoyo del Comando Sur. Finalmente, la camioneta fue interceptada en la zona de Olazar y Manrique.

Tres delincuentes encapuchados sorprendieron a una pareja cuando guardaba su camioneta.La Policía busca al segundo sospechoso que escapó.

Dos personas que se encontraban dentro del vehículo abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie. Uno de ellos, un adolescente de 16 años, fue detenido. El otro sospechoso consiguió escapar y continúa siendo buscado.

Qué imputación recibió

La Justicia notificó al menor por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia.

Mientras avanza la investigación, los efectivos continúan analizando las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad para identificar a los demás involucrados.

La causa también busca establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y localizar a quienes todavía permanecen prófugos.

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