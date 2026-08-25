Una pareja fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que ingresaron a su vivienda del barrio San Carlos, en Mar del Plata. Durante el asalto, el dueño de casa fue golpeado con un palo de hockey mientras los agresores exigían dinero y objetos de valor.
Mar del Plata: golpearon a un hombre con un palo de hockey durante una entradera
Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y fueron claves para localizar el vehículo sustraído. Por el hecho, un adolescente de 16 años quedó detenido.
El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 10, en una propiedad ubicada en Vieytes al 400, y se extendió durante aproximadamente ocho minutos. Antes de escapar, los delincuentes se llevaron una Volkswagen Amarok gris claro que pertenecía a la familia.
Cómo fue el asalto
El hecho comenzó cuando el propietario, de 33 años, ingresaba a su domicilio a bordo de la camioneta y cerraba el portón. En ese momento fue sorprendido por tres hombres que llevaban capuchas y guantes.
De acuerdo con fuentes policiales, los agresores no utilizaron armas de fuego. Sin embargo, redujeron al hombre y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde estaba su esposa.
Una vez dentro, los delincuentes separaron a la pareja. La mujer quedó encerrada en la cocina, mientras que su esposo fue golpeado con un palo de hockey para que indicara dónde había dinero y otros objetos de valor.
Tras permanecer cerca de ocho minutos en el lugar, los asaltantes escaparon con distintos elementos y también se llevaron la camioneta.
Las víctimas recibieron asistencia policial y no tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud.
Detuvieron a un adolescente
Luego de la denuncia, efectivos de la comisaría novena comenzaron a revisar imágenes de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
La pesquisa, bajo intervención de la UFIJE N°13, permitió localizar la Volkswagen Amarok en inmediaciones de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.
A partir de esa ubicación, los agentes iniciaron un seguimiento y desplegaron un operativo cerrojo con apoyo del Comando Sur. Finalmente, la camioneta fue interceptada en la zona de Olazar y Manrique.
Dos personas que se encontraban dentro del vehículo abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie. Uno de ellos, un adolescente de 16 años, fue detenido. El otro sospechoso consiguió escapar y continúa siendo buscado.
Qué imputación recibió
La Justicia notificó al menor por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia.
Mientras avanza la investigación, los efectivos continúan analizando las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad para identificar a los demás involucrados.
La causa también busca establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y localizar a quienes todavía permanecen prófugos.