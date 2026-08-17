En Santa Fe y Sauce Viejo

Tres procedimientos policiales terminaron con vehículos secuestrados y cuatro personas aprehendidas

Una camioneta con pedido de secuestro por una causa prendaria, una moto requerida desde comienzos de agosto y otro procedimiento que terminó con el secuestro de un cuchillo derivaron en intervenciones policiales durante el domingo. Cuatro personas fueron aprehendidas.