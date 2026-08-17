Tres procedimientos realizados durante el domingo derivaron en el secuestro de dos motocicletas, una camioneta y un arma blanca, además de la aprehensión de cuatro personas.
Tres procedimientos policiales terminaron con vehículos secuestrados y cuatro personas aprehendidas
Una camioneta con pedido de secuestro por una causa prendaria, una moto requerida desde comienzos de agosto y otro procedimiento que terminó con el secuestro de un cuchillo derivaron en intervenciones policiales durante el domingo. Cuatro personas fueron aprehendidas.
Los hechos ocurrieron en distintos sectores de Santa Fe y en Sauce Viejo y tuvieron como denominador común la detección de vehículos vinculados a requerimientos judiciales o situaciones que motivaron la intervención policial.
Durante la tarde, personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo se trasladó hasta un sector de pasaje Turquía luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una camioneta que resultaba sospechosa.
Los agentes identificaron el vehículo y a dos hombres que se encontraban en el lugar. Al verificar los datos de la Volkswagen Amarok en el sistema informático, constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente requerido desde una dependencia policial de Rosario.
Según la información disponible, la medida estaba relacionada con una causa por secuestro prendario iniciada a partir de una denuncia de una entidad bancaria. Ante esa situación, la camioneta fue secuestrada de manera preventiva y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.
Una pareja en moto
Otro de los procedimientos se inició con un seguimiento policial que comenzó en inmediaciones de San Lorenzo y Gobernador Crespo y terminó en la zona de Cochabamba y Luciano Molinas.
Allí fueron aprehendidos un hombre y una mujer, ambos de 19 años. La intervención estuvo vinculada, en principio, a una investigación por resistencia a la autoridad y encubrimiento.
Durante el procedimiento se secuestró una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, de color negro y sin dominio visible. Al consultar sus datos, los agentes establecieron que registraba un pedido vigente con fecha del 1° de agosto de 2026.
La motocicleta quedó secuestrada y los dos jóvenes fueron trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes, quedando el caso a disposición de la autoridad competente.
Un cuchillo escondido
El tercer episodio tuvo lugar en el sector de avenida Blas Parera y pasaje Cayastá. Personal de la Brigada Motorizada advirtió allí un procedimiento de control vehicular y de personas que realizaban efectivos del BOU.
En ese contexto, dos hombres que circulaban en una motocicleta realizaron una maniobra que, según se informó, estuvo a punto de provocar el atropello de los agentes y luego continuaron la marcha por la bicisenda en dirección norte.
La situación derivó en un seguimiento que se extendió por pocas cuadras y terminó en inmediaciones de Vieytes al 5000, donde la motocicleta detuvo su marcha.
Durante la identificación, los policías encontraron en el bolsillo izquierdo de la campera del acompañante un cuchillo tipo Tramontina de unos 20 centímetros de longitud. El rodado, una Yamaha FZ, también fue secuestrado.
Los dos hombres fueron aprehendidos y trasladados primero a un centro médico y luego a Estación Norte, donde se continuaron las actuaciones vinculadas con el procedimiento.