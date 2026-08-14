Durante la mañana del viernes, personal policial concretó una serie de allanamientos en barrio Los Troncos, en el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de arma, el que dejó como saldo la detención de dos personas y el secuestro de dos armas de fuego.
Allanamientos en barrio Los Troncos: dos detenidos y dos armas secuestradas
La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Persello y se inició por un hecho de Abuso de arma. Los allanamientos se concretaron en tres domicilios ubicados en Troncoso al 8200, Pasaje Isabel de Garay al 8100 y Alfonso de Vera al 8100. En dos de las viviendas fueron encontradas armas de fuego y sus moradores quedaron detenidos a disposición de la Justicia.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Guillermo Persello, quien lleva adelante la pesquisa, y se realizaron en tres domicilios ubicados en Troncoso al 8200, Pasaje Isabel de Garay al 8100 y Alfonso de Vera al 8100.
Como resultado de los operativos, dos hombres quedaron detenidos y los investigadores secuestraron dos armas de fuego, elementos que quedaron incorporados a la causa.
Hallazgo de un arma
Según trascendió de fuentes vinculadas con el procedimiento, uno de los detenidos es precisamente uno de los hombres que había sido denunciado en el marco de la investigación. Durante el allanamiento realizado en su vivienda, los agentes encontraron un arma de fuego.
La situación derivó en su inmediata detención y en el secuestro del arma, que ahora será sometida a las pericias correspondientes.
Pero la intervención policial no terminó allí. En otro de los domicilios allanados, los investigadores encontraron una segunda arma de fuego. Su morador también quedó detenido, aunque en principio su situación estaría vinculada al hallazgo del arma en el interior de la vivienda.
Los procedimientos fueron desplegados de manera simultánea en distintos puntos del barrio, con participación de efectivos policiales afectados a la investigación.
Una causa que avanza
Los allanamientos forman parte de una investigación iniciada a partir de un episodio caratulado como "abuso de arma". A partir de las tareas realizadas durante la pesquisa, la Fiscalía solicitó las órdenes judiciales para ingresar a los domicilios donde se presumía que podían encontrarse elementos de interés para la causa.
La medida permitió avanzar sobre dos de los principales objetivos de la investigación: localizar posibles armas utilizadas en el hecho y determinar las responsabilidades de las personas señaladas.
Ahora, los elementos secuestrados deberán ser sometidos a distintas pericias para establecer sus características y, eventualmente, determinar si alguno de ellos tuvo vinculación con el episodio que dio origen a la investigación.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones. Se aguarda ahora el avance de la causa para determinar la situación procesal que corresponderá a cada uno de ellos.