Santa Fe ciudad

Allanamientos en barrio Los Troncos: dos detenidos y dos armas secuestradas

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Persello y se inició por un hecho de Abuso de arma. Los allanamientos se concretaron en tres domicilios ubicados en Troncoso al 8200, Pasaje Isabel de Garay al 8100 y Alfonso de Vera al 8100. En dos de las viviendas fueron encontradas armas de fuego y sus moradores quedaron detenidos a disposición de la Justicia.