Santa Fe

Cayó un hombre acusado de tratar de matar a otro al dispararle en el pecho

El operativo se desplegó en el marco de la investigación por el ataque a balazos ocurrido en junio. En el mismo procedimiento cayó otro sujeto con estupefacientes en su poder y se constató que el principal sospechoso ya era buscado por la Justicia Federal.