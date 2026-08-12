Un importante operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) culminó este miércoles con la detención de dos hombres en la ciudad de Santa Fe. Uno de ellos está acusado de haber intentado asesinar a un joven a balazos, mientras que sobre el otro pesan cargos por microtráfico de drogas.
Cayó un hombre acusado de tratar de matar a otro al dispararle en el pecho
El operativo se desplegó en el marco de la investigación por el ataque a balazos ocurrido en junio. En el mismo procedimiento cayó otro sujeto con estupefacientes en su poder y se constató que el principal sospechoso ya era buscado por la Justicia Federal.
El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en la calle Alfonsina Storni al 6000, por orden de la jueza Rosana Carrara y con el apoyo táctico de dos grupos de irrupción del Grupos de Operaciones Especiales (GOE).
Tiros
La causa principal investiga un hecho de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ocurrido el pasado 11 de junio en las inmediaciones de Cafferata y Pasaje Varela, donde un joven de 28 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el tórax.
En la vivienda allanada, los agentes lograron la captura de F. E. B., de 28 años, señalado como el presunto autor del ataque armado.
Al chequear sus antecedentes, los investigadores constataron además que el imputado contaba con un pedido de captura vigente emitido por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).
Droga
Durante el registro del domicilio, la PDI aprehendió a un segundo individuo, identificado como C. X. M., de 20 años, a quien se le atribuye la tenencia de drogas destinadas a la comercialización.
En el lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron 162 gramos de cocaína (incluyendo 10 gramos fraccionados en dosis listas para la venta), 25 gramos de marihuana, casi 150 mil pesos en efectivo, una moto Corven gris y un teléfono celular.
Sobre el vehículo incautado, la policía confirmó que registraba un pedido de secuestro activo desde el 27 de junio, a requerimiento de la Subcomisaría 17a de la Unidad Regional I.
Por disposición del fiscal interviniente, el Dr. Estanislao Giavedoni, ambos aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron formalmente a disposición de la Justicia.