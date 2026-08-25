Mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el enfrentamiento en el que murieron Kevin Martínez, Walter Ponce y Rodrigo Vargas durante un presunto intento de robo en La Matanza, sus familiares cuestionaron la versión oficial del episodio. Además, aseguraron que los jóvenes llevaban armas de juguete y solicitaron colaboración para afrontar los gastos de los sepelios.
La Matanza: familiares de los tres delincuentes muertos dieron su versión sobre el tiroteo
Sus allegados cuestionaron la reconstrucción oficial del episodio, ocurrido cuando los jóvenes habrían intentado asaltar a una pareja de policías de civil, y reclamaron que se conozcan las pruebas.
Los allegados a Martínez difundieron fotografías del joven y realizaron un pedido público de ayuda. En una de las imágenes compartidas aparece con una camiseta del Real Madrid y alas blancas.
El pedido de ayuda
A través de las redes sociales, los familiares de Martínez solicitaron colaboración económica para poder afrontar los gastos del sepelio.
“Lamentablemente nos toca despedir a Kevin Martínez, pedimos colaboración para su sepelio así puede descansar en paz”, expresaron sus allegados.
Su hermana también publicó un mensaje de despedida en el que manifestó el dolor por la pérdida y recordó distintos momentos que compartieron.
Natalia, madre de Kevin, también habló públicamente sobre el caso. La mujer cuestionó la situación procesal de su hijo y apuntó contra la Justicia por no haberlo localizado anteriormente. “Acá los culpables son los jueces de Morón, porque él estaba prófugo y nunca lo buscaron. Hace un montón que nosotros no lo veíamos”, sostuvo.
La versión de la madre
Natalia también puso en duda la reconstrucción inicial del episodio y sostuvo que los jóvenes no llevaban armas de fuego reales.
“No son delincuentes. Trabajo todo el día. Los están tratando como perros y tenían armas de juguete”, afirmó.
Además, reclamó que se conozcan las evidencias incorporadas a la causa y pidió que se exhiban los elementos secuestrados.“Que muestren las vainas, el revólver que ellos tenían”, sostuvo la mujer, quien también cuestionó el accionar de los efectivos que participaron del enfrentamiento.
Los antecedentes
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, los tres jóvenes tenían antecedentes penales. Kevin Martínez había sido mencionado en expedientes relacionados con robo agravado, portación de armas y lesiones. Walter Ponce y Rodrigo Vargas, ambos de 22 años, también contaban con antecedentes por robos agravados.
La novia de Vargas, con quien mantenía una relación desde la adolescencia, lo despidió públicamente en las redes sociales. En sus publicaciones recordó conversaciones en las que intentaba convencerlo de alejarse de la delincuencia.
“Cometiste errores pero no te merecías esto”, escribió la joven.
Qué ocurrió
El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 23.45, sobre la calle Sudamérica al 2400, en Rafael Castillo.
Según la reconstrucción inicial, cinco hombres llegaron a bordo de un Renault Sandero negro y abordaron a dos policías que se encontraban dentro de un Volkswagen Fox y vestidos de civil.
Los efectivos respondieron con sus armas reglamentarias y se produjo un enfrentamiento. En el lugar fueron secuestrados un revólver calibre .22, una réplica, nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y seis proyectiles de plomo.
Todo el material quedó sometido a peritajes para establecer cómo se desarrolló la secuencia de disparos y determinar la participación de cada uno de los involucrados.
Cómo sigue la investigación
La causa quedó inicialmente a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Posteriormente intervino el fiscal de menores Marcelo Germinario debido a la participación de un adolescente de 17 años, quien recibió un disparo en la espalda y permanece internado.
Hasta el momento no se adoptaron medidas contra los dos policías involucrados. Según la evaluación inicial de la Justicia, los efectivos habrían actuado en legítima defensa ante el ataque. Mientras tanto, un quinto integrante del grupo continúa prófugo. El Renault Sandero utilizado para llegar al lugar fue encontrado abandonado y tenía pedido de captura.
La investigación continúa con el análisis de las pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el enfrentamiento y cuál fue la intervención de cada una de las personas involucradas.