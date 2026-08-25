La investigación judicial por el caso del fentanilo contaminado sumó este lunes un nuevo capítulo con la ampliación de la declaración de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio.
Fentanilo contaminado: la ex titular de ANMAT declaró durante cuatro horas y apuntó contra otra exfuncionaria
Nélida Agustina Bisio amplió su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak. Negó tener responsabilidad directa en las irregularidades investigadas y señaló a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos.
La exfuncionaria respondió preguntas durante cerca de cuatro horas ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y buscó desligarse de las responsabilidades que se analizan por las presuntas fallas en los controles realizados sobre los laboratorios involucrados.
La audiencia comenzó a las 10 y tuvo una particularidad respecto de la presentación anterior de Bisio. En aquella oportunidad, la ex titular de ANMAT había entregado un escrito ante la Justicia, pero se había abstenido de responder preguntas. Esta vez decidió ampliar su indagatoria y dar explicaciones antes de que se defina su situación procesal.
Qué declaró la ex titular de ANMAT ante la Justicia
Durante la audiencia, Bisio negó tener una responsabilidad directa sobre los hechos que forman parte de la investigación. Según la información conocida sobre su declaración, la exfuncionaria sostuvo que las irregularidades bajo análisis no pueden ser atribuidas directamente a su actuación al frente de la ANMAT.
En ese marco, señaló a Gabriela Mantecón Fumadó, quien se desempeñó como directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y que también se encuentra acusada dentro del expediente.
El INAME es uno de los organismos que intervienen en el esquema de control relacionado con los medicamentos, por lo que la actuación de sus autoridades quedó bajo análisis en la causa judicial.
La declaración de Bisio se produjo mientras la Justicia intenta reconstruir cómo funcionaron los mecanismos de control sobre los laboratorios vinculados con el fentanilo contaminado y determinar qué responsabilidades pudieron corresponder a cada funcionario dentro de esa estructura.
La causa no se limita a analizar la situación de una persona en particular. Uno de los ejes de la investigación está puesto en el funcionamiento de los organismos encargados de controlar las condiciones de producción y distribución de medicamentos y en las posibles fallas que pudieron registrarse durante ese proceso.
Otro de los puntos mencionados durante la declaración tuvo relación con el actual ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Bisio buscó desligarlo de cualquier responsabilidad relacionada con las inspecciones realizadas a los laboratorios investigados.
La participación o eventual responsabilidad de distintos funcionarios forma parte de los aspectos que la Justicia continúa analizando. Por ese motivo, las declaraciones realizadas durante la investigación deben entenderse dentro de una causa que todavía se encuentra en desarrollo y en la que resta determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.
Cómo continúa la causa por el fentanilo contaminado
La ampliación de la declaración indagatoria había sido solicitada por la propia Bisio antes de que se resolviera su situación procesal. De esta manera, la exfuncionaria buscó incorporar nuevos elementos a su defensa y responder personalmente a las preguntas de la Justicia.
El cambio respecto de su presentación anterior es uno de los aspectos centrales de la jornada. En lugar de limitarse a presentar un escrito, Bisio permaneció durante aproximadamente cuatro horas ante el juez Kreplak y respondió preguntas vinculadas con las cuestiones que forman parte del expediente.
La investigación judicial busca establecer qué ocurrió con los controles sanitarios y cuál fue la actuación de los diferentes organismos y funcionarios involucrados. En ese proceso, las declaraciones de quienes ocuparon cargos de responsabilidad dentro de la estructura de regulación de medicamentos constituyen una parte de la evidencia que deberá ser evaluada por el juez.
Bisio y Mantecón Fumadó habían recuperado su libertad luego de abonar una caución de 75 millones de pesos cada una. Ambas continúan vinculadas al expediente mientras avanza la investigación.
La causa por el fentanilo contaminado tiene como uno de sus principales objetivos determinar cómo se produjeron las irregularidades bajo investigación y si existieron fallas en los controles que debían realizar los organismos sanitarios.
En ese contexto, la declaración de Bisio introduce una nueva línea dentro del expediente: la ex titular de ANMAT no solo rechazó una responsabilidad directa, sino que señaló a otra exfuncionaria que también está imputada en la causa.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar sus dichos junto con el resto de las pruebas reunidas. La declaración no implica por sí misma que alguna de las personas mencionadas quede eximida de responsabilidad, ya que la determinación de las responsabilidades penales dependerá del avance de la investigación y de las decisiones que adopte el juez.
Por el momento, el expediente continúa centrado en reconstruir la cadena de controles y las actuaciones de los distintos organismos que tuvieron intervención en el circuito de los medicamentos investigados.
La nueva indagatoria de Bisio, en definitiva, representa un paso más dentro de una investigación que todavía no está cerrada. La exfuncionaria defendió su actuación, apuntó contra la exdirectora del INAME y también buscó desvincular al actual ministro de Salud de las inspecciones cuestionadas. El juez deberá ahora incorporar esos elementos al análisis general de la causa y definir cómo continúa el proceso judicial.