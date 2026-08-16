Investigación judicial

Fentanilo contaminado: una falla de cinco segundos en una manguera es investigada como posible origen de la tragedia

La Justicia analiza si la desconexión accidental de un conducto en la planta del laboratorio Ramallo permitió el ingreso de una bacteria al circuito de producción. La contaminación de distintos lotes de fentanilo está vinculada con 90 muertes y 44 personas afectadas, según la información difundida este domingo.Una falla qu