Una falla que habría durado menos de cinco segundos en una manguera de apenas tres milímetros quedó bajo la lupa de la Justicia como una de las posibles claves para explicar la contaminación de lotes de fentanilo producidos en la planta del laboratorio Ramallo. De acuerdo con la investigación, la desconexión de un conducto que transportaba la preparación hacia el sector de envasado podría haber permitido el ingreso de una bacteria al circuito de producción.
Fentanilo contaminado: una falla de cinco segundos en una manguera es investigada como posible origen de la tragedia
La Justicia analiza si la desconexión accidental de un conducto en la planta del laboratorio Ramallo permitió el ingreso de una bacteria al circuito de producción. La contaminación de distintos lotes de fentanilo está vinculada con 90 muertes y 44 personas afectadas, según la información difundida este domingo.Una falla qu
El caso, que derivó en una investigación federal, ya tiene una dimensión sanitaria de gran alcance. Según la información publicada por Noticias Argentinas, la contaminación de los medicamentos está relacionada con 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en su salud en distintos puntos del país.
La hipótesis que analiza la Justicia apunta a un momento específico del proceso de elaboración del medicamento. Se trata de una etapa considerada crítica porque el fentanilo en polvo es disuelto en agua esterilizada antes de ser trasladado al área donde se realiza el llenado de las ampollas.
La desconexión que quedó bajo investigación
El peritaje técnico incorporado a la causa habría determinado que el inconveniente se produjo en la parte final del circuito de producción. Allí, una manguera fabricada con acero quirúrgico transportaba la preparación hacia el sector de llenado.
Según la investigación, la desconexión del conducto habría generado un contacto del sistema con el aire del recinto. En un procedimiento que exige condiciones estrictas de esterilidad, esa situación podría haber permitido el ingreso de microorganismos al circuito.
La hipótesis judicial sostiene que el incidente fue breve, pero que sus consecuencias podrían haber sido determinantes. La manguera habría permanecido desconectada durante menos de cinco segundos antes de ser nuevamente colocada.
El punto central que buscan determinar los investigadores es qué ocurrió inmediatamente después de la falla. De acuerdo con la información difundida, las normas de Buenas Prácticas de Fabricación establecen que, frente a un episodio de estas características, el procedimiento debe detenerse, el área debe ser sometida a una limpieza y el producto potencialmente afectado debe ser descartado.
Sin embargo, la investigación sostiene que la producción habría continuado luego de la reconexión de la manguera. En ese contexto, se habrían completado otros tres lotes que posteriormente fueron comercializados.
Los investigadores también analizan documentación y comunicaciones internas para determinar qué sabían los trabajadores sobre el episodio y cuándo se tomó conocimiento de una eventual contaminación.
En ese marco, los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación aportaron mensajes entre empleados vinculados con el área de control de calidad. Según Noticias Argentinas, en esas conversaciones aparecen referencias a la desconexión de la manguera y a un producto que habría sido considerado contaminado.
Uno de los elementos que ahora busca establecer la Justicia es si esas comunicaciones reflejan conocimiento previo de irregularidades y, eventualmente, si existió una decisión de continuar con la fabricación pese al incidente.
La investigación también apunta a posibles fallas posteriores
La causa no se limita al momento en que se habría producido la contaminación. Los investigadores también analizan qué ocurrió una vez que comenzaron a aparecer casos vinculados con el fentanilo y si se adoptaron medidas adecuadas para retirar o controlar los productos involucrados.
Según la información publicada, después de que se registraran muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la firma HLB habría intentado someter las ampollas a un proceso de reesterilización mediante calor a 107 grados.
Especialistas citados en la investigación advirtieron que ese procedimiento podría haber afectado las propiedades del medicamento y reducido su efecto analgésico. La Justicia deberá determinar qué objetivo tuvo esa maniobra, qué productos fueron sometidos al procedimiento y cuáles fueron sus consecuencias.
La causa también incorporó denuncias sobre una presunta eliminación posterior de elementos que podían resultar relevantes para la investigación. Entre las medidas que se encuentran bajo análisis aparece una supuesta destrucción de pruebas y de registros vinculados con la fabricación.
El expediente es llevado adelante por el juez federal Ernesto Kreplak, mientras que la fiscal Laura Rotela interviene en la investigación. Según la información difundida, responsables de la firma permanecen detenidos y también fueron imputadas exfuncionarias vinculadas con los organismos encargados del control sanitario.
La Justicia deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas y establecer si la desconexión de la manguera fue efectivamente el punto de ingreso de la contaminación o si existieron otros factores durante el proceso de elaboración.
En los próximos días, además, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata deberá avanzar sobre la situación procesal de las exfuncionarias de Anmat e Iname involucradas en la investigación.
El caso plantea así dos interrogantes centrales: cómo se produjo la contaminación de los medicamentos y por qué los controles posteriores no habrían impedido que los lotes afectados llegaran al sistema sanitario.
Mientras esas preguntas permanecen abiertas, la hipótesis de una falla de apenas unos segundos en una etapa crítica de producción se convirtió en uno de los principales elementos que la Justicia analiza para reconstruir cómo comenzó una contaminación que, de acuerdo con los datos difundidos hasta el momento, dejó 90 personas fallecidas y 44 afectadas en todo el país.