Segundo siniestro en 48 horas

Otro automóvil incendiado en barrio Guadalupe: investigan si los ataques están relacionados

Un Chevrolet Corsa Classic fue incendiado durante la madrugada en Sarmiento y Vieytes. Un testigo afirmó que un hombre y una mujer que se movilizaban en una moto de gran cilindrada, participaron del ataque. Es el segundo episodio registrado en la misma zona en menos de 48 horas.