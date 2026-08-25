Un nuevo incendio intencional de un automóvil volvió a sacudir durante la madrugada al barrio Guadalupe y puso nuevamente bajo la lupa una zona donde, en menos de 48 horas, se registraron dos ataques contra vehículos.
Otro automóvil incendiado en barrio Guadalupe: investigan si los ataques están relacionados
Un Chevrolet Corsa Classic fue incendiado durante la madrugada en Sarmiento y Vieytes. Un testigo afirmó que un hombre y una mujer que se movilizaban en una moto de gran cilindrada, participaron del ataque. Es el segundo episodio registrado en la misma zona en menos de 48 horas.
El episodio más reciente ocurrió alrededor de la 1.27 de este martes, en la intersección de Sarmiento y Vieytes. Hasta allí fueron convocados los servicios de emergencia luego de que una vecina alertara que dos personas acababan de incendiar un Chevrolet Corsa Classic.
Según el relato incorporado al pedido de auxilio, los autores serían un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta de gran cilindrada. Tras concretar el ataque, ambos escaparon por calle Sarmiento hacia el norte.
El propietario del vehículo es un hombre de 64 años. Al momento de conocerse el hecho se solicitó la intervención de Bomberos y de una unidad policial para verificar lo ocurrido y controlar la situación.
Por ahora, la información disponible no permite establecer si los daños fueron totales o parciales ni tampoco se informó sobre personas detenidas por este nuevo episodio.
Dos incendios en la misma cuadra
El dato que encendió las alarmas entre los investigadores es la cercanía temporal y geográfica con otro incendio ocurrido durante la madrugada del domingo.
En aquella oportunidad, un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado frente a un domicilio de Sarmiento al 7100 fue atacado por un hombre que llegó solo y en bicicleta. Una cámara de seguridad captó la secuencia: el sospechoso se aproximó al automóvil, arrojó un elemento que desencadenó las llamas y escapó rápidamente.
La maniobra, según quedó registrada en las imágenes, demandó apenas unos segundos. El atacante se retiró luego por Vieytes hacia el oeste, mientras el fuego comenzaba a tomar el vehículo.
Bomberos Zapadores acudieron entonces al lugar y lograron controlar el proceso combustivo. Las llamas habían afectado distintos sectores de la parte delantera del rodado, entre ellos el habitáculo del motor, capot, guardabarros, una cubierta, paragolpes y ópticas. También se había adoptado como medida preventiva el cierre del equipo de GNC.
Las imágenes de aquel episodio quedaron bajo análisis de los investigadores, con el objetivo de intentar establecer la identidad del autor y reconstruir sus movimientos.
Ahora, la aparición de un segundo incendio en las inmediaciones, esta vez con dos presuntos atacantes que habrían llegado en una motocicleta, agrega un nuevo capítulo a la investigación.
La incógnita que abre el segundo ataque
La principal pregunta que deberán responder los investigadores es si ambos episodios tienen algún punto en común o si se trata simplemente de dos hechos independientes ocurridos en una misma zona.
La diferencia en la modalidad resulta, en principio, significativa. En el primer caso, las cámaras mostraron a un hombre actuando en soledad y movilizándose en bicicleta. En el segundo, una testigo afirmó haber observado a una pareja que habría llegado y escapado en una moto de gran cilindrada.
Sin embargo, la proximidad entre los lugares y el escaso intervalo de tiempo entre ambos incendios constituye un elemento que no pasa inadvertido.
Por estas horas, la tarea policial apunta a reunir testimonios, relevar cámaras de seguridad de la zona y determinar con precisión cómo fue provocado el fuego en el Corsa Classic. También será importante establecer si existen otros registros que permitan identificar a quienes participaron del ataque y conocer el recorrido que realizaron antes y después del incendio.
Mientras tanto, en Guadalupe vuelve a repetirse una escena que genera inquietud entre los vecinos. La investigación recién comienza y, por el momento, no existe confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados.