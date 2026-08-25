Un hombre de 46 años fue aprehendido cuando intentaba llevarse alrededor de 200 metros de conductores de cobre pertenecientes al sistema de protección contra descargas atmosféricas del predio del CCT Conicet Santa Fe.
Detuvieron a un hombre que intentó robar los conductores de cobre del sistema de pararrayos del Conicet
Un hombre de 46 años fue sorprendido sobre los techos del predio científico mientras cortaba los conductores de cobre que forman parte del sistema de protección contra descargas atmosféricas. El personal detectó la maniobra mediante las cámaras de seguridad, logró retenerlo y dio aviso al 911. La rápida llegada de la Policía permitió recuperar el material.
El procedimiento se concretó luego de que personal del lugar advirtiera, a través de las cámaras de seguridad, que un intruso se encontraba sobre los techos del edificio SECEGRIN y estaba cortando los tendidos de cobre.
La reacción fue inmediata. Directivos y empleados del predio lograron retener al sospechoso mientras daban aviso a la Central 911. Poco después arribaron efectivos policiales, que tomaron el control de la situación y formalizaron la aprehensión del hombre, quien no ofreció resistencia.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 25ª, con intervención de otros efectivos que acudieron en apoyo y bajo la supervisión de la 6ta. Zona de Inspección.
Casi 200 metros de cobre cortados
Durante la intervención policial se recuperaron aproximadamente 200 metros de conductores macizos de cobre que ya habían sido seccionados. También fueron secuestradas las herramientas que, según la investigación, habrían sido utilizadas para concretar el robo.
Entre los elementos incautados había una tijera corta pernos de gran porte y una caja con distintas herramientas de mano, entre ellas martillo, tenazas, pinzas y cortafierros.
Además, los agentes secuestraron un automóvil Chevrolet Corsa de color gris y un teléfono celular.
La particularidad del caso radica en el material elegido por el delincuente. Se trata de conductores de cobre electrolítico, utilizados para garantizar la descarga hacia tierra de la energía generada por una eventual tormenta eléctrica.
Por ese motivo, el corte de los tendidos no representaba solamente un perjuicio económico para la institución. La interrupción de la continuidad eléctrica del sistema podía dejar sin protección a las instalaciones ante una descarga atmosférica.
Una zona especialmente expuesta
La ubicación del predio agrega un elemento de preocupación. Las instalaciones del Conicet se encuentran en un sector abierto de la ciudad, próximo a la Laguna Setúbal, en las inmediaciones del barrio El Pozo y de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral.
En un lugar donde funcionan laboratorios y se desarrolla actividad científica, la inutilización de un sistema de protección contra rayos podía generar riesgos adicionales para los equipos y las instalaciones.
Pero además, una descarga sin la correspondiente disipación hacia tierra podía derivar en daños eléctricos, eventuales focos de incendio u otras situaciones de riesgo para las personas que diariamente circulan y permanecen en ese sector.
La intervención del personal del predio resultó determinante para evitar que el robo avanzara. Las cámaras permitieron detectar al sospechoso mientras trabajaba sobre los techos y la comunicación inmediata con el 911 permitió que la respuesta policial llegara antes de que pudiera escapar con el material.
El hombre quedó a disposición de la Justicia y, por razones de jurisdicción, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal Santa Fe. Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de robo en grado de tentativa.
Más allá del valor económico del cobre recuperado, el procedimiento permitió evitar que quedara inutilizada una infraestructura destinada a proteger las instalaciones científicas y a quienes trabajan, estudian o transitan diariamente por ese sector de la ciudad.