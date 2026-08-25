Santa Fe

Detuvieron a un hombre que intentó robar los conductores de cobre del sistema de pararrayos del Conicet

Un hombre de 46 años fue sorprendido sobre los techos del predio científico mientras cortaba los conductores de cobre que forman parte del sistema de protección contra descargas atmosféricas. El personal detectó la maniobra mediante las cámaras de seguridad, logró retenerlo y dio aviso al 911. La rápida llegada de la Policía permitió recuperar el material.