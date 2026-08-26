Un camionero fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de que detectaran que circulaba con las patentes de su vehículo ocultas de manera intencional. El procedimiento ocurrió en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Video: el insólito método de un camionero para ocultar las patentes y evitar los radares
Durante un operativo preventivo en la Ruta 9, los agentes descubrieron cómo el conductor intentaba impedir que los dispositivos registraran su vehículo y le labraron una infracción.
El hecho se produjo durante un patrullaje preventivo. Los agentes advirtieron que el conductor utilizaba distintos mecanismos para impedir que las chapas identificatorias pudieran ser registradas por cámaras y radares.
Sistema para ocultar la patente
Durante el control, los agentes constataron que la patente delantera contaba con un sistema que permitía rebatirla. De esta manera, podía quedar fuera del campo de visión de los dispositivos destinados a controlar la circulación vehicular.
En la parte trasera del camión, en tanto, las chapas identificatorias estaban cubiertas deliberadamente con barro.
Ante la presencia del personal de la ANSV, el conductor, de 35 años, reconoció rápidamente que había realizado esas maniobras.
El pedido del camionero
Luego de que los agentes le explicaran la gravedad de la infracción, el conductor intentó evitar las consecuencias del procedimiento.
Según informó la ANSV, el hombre les pidió poder “dar una mano” y “zafar” de la infracción.
Sin embargo, los agentes avanzaron con el procedimiento correspondiente debido a la irregularidad detectada en el vehículo.
Deberá pagar una multa de más de $600.000
Circular sin las chapas patentes identificatorias constituye una falta grave contemplada por la Ley Nacional de Tránsito. Como consecuencia de la infracción, el camionero deberá afrontar una multa superior a los 600 mil pesos.
El caso quedó registrado durante uno de los controles preventivos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realiza de manera habitual en rutas y caminos del país.
Los controles que realiza la ANSV
Los patrullajes preventivos se complementan con operativos de fiscalización en distintos puntos del territorio nacional.
Durante estos procedimientos, los agentes controlan que los conductores circulen con la documentación obligatoria y respeten las normas de tránsito. También se realizan controles destinados a detectar consumo de alcohol al volante, verificar el uso de los elementos de protección y comprobar que se respeten las velocidades máximas permitidas.
La ANSV sostiene este tipo de operativos como parte de las tareas de prevención y control destinadas a mejorar la seguridad vial en las rutas nacionales.