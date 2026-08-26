Insólito

Bomberos rescató a un joven atrapado dentro de una alcantarilla en Santo Tomé

El episodio ocurrió durante la madrugada en el predio de la empresa Cataleia. Bomberos Zapadores de Santo Tomé debieron abrir dos rejas metálicas para permitir que el muchacho, de 22 años, pudiera abandonar la estructura por sus propios medios. No presentaba lesiones aparentes y quedó bajo custodia policial.