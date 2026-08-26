La madrugada del miércoles tuvo un episodio tan inesperado como afortunadamente breve en jurisdicción de Santo Tomé. Cerca de las 2.41, una dotación de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, perteneciente al cuartel Santo Tomé, fue convocada por una situación de rescate en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 19, dentro de las instalaciones de la empresa Cataleia.
Bomberos rescató a un joven atrapado dentro de una alcantarilla en Santo Tomé
El episodio ocurrió durante la madrugada en el predio de la empresa Cataleia. Bomberos Zapadores de Santo Tomé debieron abrir dos rejas metálicas para permitir que el muchacho, de 22 años, pudiera abandonar la estructura por sus propios medios. No presentaba lesiones aparentes y quedó bajo custodia policial.
Al arribar, los bomberos se encontraron con una escena poco habitual: un joven se hallaba dentro de una alcantarilla, en un sector del predio. Por razones que no fueron precisadas en el informe oficial, el muchacho había quedado en el interior de la estructura y necesitaba asistencia para poder salir.
Salió por sus propios medios
Ante esta situación, los efectivos procedieron a trabajar sobre el acceso de la alcantarilla. La puerta estaba asegurada mediante dos rejas metálicas, por lo que fue necesario realizar su apertura para liberar el paso.
Una vez habilitado el acceso, el joven pudo salir por sus propios medios. Los bomberos constataron entonces que, a simple vista, no presentaba lesiones aparentes.
En sede policial
El protagonista de esta particular emergencia fue identificado como R. C., de 22 años. Tras ser puesto a salvo, quedó bajo la custodia del personal policial que se encontraba en el lugar.
En el operativo también intervino personal del Comando Radioeléctrico, que acudió a la escena a bordo del móvil 12850.
El procedimiento concluyó sin que se registraran personas heridas. Así, lo que comenzó durante la madrugada con un joven atrapado en el interior de una alcantarilla terminó con su rescate y la intervención coordinada de bomberos y policías, en una escena que por sus características llamó la atención de quienes participaron del operativo.