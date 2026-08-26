En Buenos Aires

Juicio a Aníbal Lotocki: continúa el proceso por la muerte de un paciente y lesiones a cinco mujeres

El juicio oral contra el excirujano Aníbal Lotocki continuará este miércoles en los tribunales porteños. Está acusado por la muerte de Cristian Zárate durante una intervención quirúrgica y también enfrenta cargos vinculados con lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes.