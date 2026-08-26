El juicio contra el excirujano Aníbal Lotocki continuará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso investiga su presunta responsabilidad en la muerte de Cristian Zárate, ocurrida durante una operación realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito.
Juicio a Aníbal Lotocki: continúa el proceso por la muerte de un paciente y lesiones a cinco mujeres
El juicio oral contra el excirujano Aníbal Lotocki continuará este miércoles en los tribunales porteños. Está acusado por la muerte de Cristian Zárate durante una intervención quirúrgica y también enfrenta cargos vinculados con lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes.
Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla que el acusado habría podido representarse la posibilidad de causar la muerte y, aun así, continuar con su conducta. Por este delito, enfrenta una eventual pena de entre 8 y 25 años de prisión.
La causa también tiene como imputados a otros profesionales y personas vinculadas con el establecimiento donde se realizó la intervención. Todos ellos están acusados, además, por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres durante distintos procedimientos médicos.
La tercera jornada del debate oral comenzará este miércoles a las 10, con la convocatoria de nuevos testigos.
Qué declaró la viuda de Cristian Zárate
Durante la última audiencia declaró Romina Scioli, viuda de Cristian Zárate, quien brindó detalles sobre las condiciones de salud y la vida cotidiana de su esposo antes de la intervención que terminó con su muerte.
Según su testimonio, Zárate no consumía drogas ni alcohol, no tomaba medicación y tampoco tenía hábitos alimentarios que, según ella, pudieran explicar un deterioro previo de su estado de salud.
La mujer relató además que su esposo le había dicho que iba a someterse a una operación por una hernia. Su declaración forma parte de las pruebas incorporadas al juicio para reconstruir las circunstancias previas y posteriores al procedimiento médico.
Scioli cuestionó durante su exposición la actuación de Lotocki y sostuvo que lo ocurrido podría haberse evitado. También reclamó a los integrantes del tribunal una resolución que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de su esposo.
Su testimonio se produjo en una jornada en la que también declararon tres personas acusadas en el expediente, un amigo de la víctima, la secretaria de Zárate y un efectivo de la Policía de la Ciudad.
Las declaraciones de los testigos son parte de una etapa destinada a incorporar pruebas y reconstruir lo ocurrido alrededor de la intervención quirúrgica y sus consecuencias.
La Justicia deberá analizar esos testimonios junto con las pericias y el resto de la evidencia reunida durante la investigación para establecer las responsabilidades que correspondan.
Quiénes están acusados y cómo continúa el juicio
Además de Lotocki, el juicio oral alcanza a Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del sanatorio; Daniel Enrique Zambrano García, médico especialista en cirugía plástica; Santiago Luis Olguín, médico anestesiólogo; Polansky Peláez Hoyos, médico y cirujano plástico; y Silvia Mabel Fernández, médica anatomopatóloga.
Todos ellos están acusados también en relación con las lesiones gravísimas sufridas por cinco pacientes durante distintos procedimientos médicos.
La causa incluye además a Florencia Marina Krzeczek, instrumentadora quirúrgica, quien enfrenta una acusación diferente. Según la investigación, habría ocultado el teléfono celular de Lotocki con el objetivo de impedir que fuera encontrado por los investigadores. Esa conducta fue encuadrada como encubrimiento agravado.
El debate oral busca establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados en los hechos que forman parte del expediente. Para eso, el tribunal escuchará a nuevos testigos y analizará la documentación, los testimonios y las pruebas periciales incorporadas a la causa.
El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. La próxima audiencia está prevista para este miércoles a partir de las 10.
La investigación judicial se centra principalmente en determinar qué ocurrió durante la intervención a Cristian Zárate, cuáles fueron las circunstancias que derivaron en su fallecimiento y qué participación tuvo cada uno de los profesionales involucrados.
En paralelo, el tribunal deberá analizar los hechos relacionados con las cinco pacientes que sufrieron lesiones gravísimas durante distintos procedimientos.
Hasta que finalice el juicio y se dicte una sentencia, las acusaciones deberán ser evaluadas por el tribunal a partir de las pruebas producidas durante el debate. El proceso continuará con la declaración de nuevos testigos y el avance de las distintas etapas previstas para este tipo de juicio oral.