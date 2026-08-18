El juicio oral y público contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones gravísimas sufridas por otros cinco pacientes continúa este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires.
Juicio a Aníbal Lotocki: cómo sigue la causa por la muerte de Cristian Zárate
Este miércoles se retomarán las indagatorias de los acusados y, posteriormente, comenzará la etapa de testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.
En la primera audiencia, el médico se negó a declarar y únicamente brindó sus datos personales ante los jueces.
Quiénes están acusados
Además de Lotocki, también enfrentan el proceso la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO), Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.
Todos ellos están señalados en la causa por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años.
Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por el presunto ocultamiento del teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores. Ese hecho fue encuadrado como encubrimiento agravado.
Cómo seguirá el juicio
Durante la audiencia de la semana pasada, Lotocki, Torelli y Krzeczek optaron por no declarar. El resto de los involucrados deberá atravesar ahora la etapa de indagatorias.
Para este miércoles 19 de agosto está previsto que continúen las declaraciones de los acusados y, posteriormente, se dé paso a la presentación de los testigos.
El traslado de Lotocki desde Ezeiza
En cada jornada del debate, Lotocki será trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza hasta la sede del tribunal, ubicada en Lavalle 1171, en el microcentro porteño.
El operativo estará acompañado por una fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal.
El tribunal está integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.