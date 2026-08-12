Pasaron a cuarto intermedio

Lotocki se negó a declarar en el comienzo del juicio por la muerte de Cristian Zárate

Lotocki, que cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Además, se encuentran imputados otro cuatro médicos, la directora de la clínica de Caballito y una instrumentadora quirúrgica por encubrimiento.