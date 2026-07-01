Oriana Junco aseguró que atraviesa problemas de salud vinculados a intervenciones estéticas realizadas por el médico Aníbal Lotocki. La mediática relató que está realizándose estudios médicos y convive con dolores persistentes, además de la aparición de nódulos en la zona glútea, situación que atribuye a los productos utilizados en las cirugías.
Oriana Junco contó cómo le afectaron las cirugías realizadas por Aníbal Lotocki
La mediática aseguró que atraviesa complicaciones físicas y se encuentra en seguimiento médico por intervenciones estéticas previas, con dolores persistentes y estudios en curso.
Durante una entrevista con Ángel de Brito, Junco explicó que siempre pagó por los procedimientos y descartó haber realizado canjes. Según su testimonio, incluso utilizó dinero obtenido de un juicio para costear las intervenciones.
El relato sobre sus intervenciones
La mediática detalló que se sometió a múltiples cirugías estéticas y que confiaba plenamente en el procedimiento en su momento. Sin embargo, afirmó que con el paso del tiempo comenzaron a aparecer complicaciones físicas.
En ese sentido, sostuvo que actualmente se encuentra en seguimiento médico por los síntomas que presenta y que estos estarían relacionados con materiales aplicados durante las operaciones.
El vínculo con el médico
Junco remarcó que acudía sola a las intervenciones y reiteró que nunca existió canje con el profesional. También afirmó que, tras ganar un proceso judicial, entregó el dinero directamente al médico para realizarse los procedimientos estéticos.
En su testimonio, destacó que si bien algunos resultados estéticos fueron de su agrado, desconoce en detalle qué sustancias fueron utilizadas en su cuerpo durante las cirugías.
La situación de Aníbal Lotocki
El caso de Aníbal Lotocki continúa bajo la órbita judicial tras múltiples condenas por lesiones graves y estafa vinculadas a intervenciones estéticas realizadas a distintas pacientes.
El médico fue condenado a prisión e inhabilitación para ejercer la medicina, y actualmente permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, según las resoluciones judiciales vigentes.
El caso sigue generando repercusión pública debido a las denuncias y testimonios de personas que aseguran haber sufrido consecuencias en su salud tras someterse a sus procedimientos.