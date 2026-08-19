El proceso oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate y las lesiones gravísimas sufridas por otros cinco pacientes retoma este miércoles su actividad en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires.
Declaran tres médicos en el juicio contra Aníbal Lotocki: qué se espera
Este miércoles se retomarán las indagatorias de los acusados y, tras esa instancia, comenzará la etapa de testimonios ante el Tribunal Oral N°17.
Durante la primera jornada, el médico decidió no declarar y se limitó a brindar sus datos personales ante los integrantes del tribunal. La jornada, desde las 9, continuará con las declaraciones de los imputados y luego avanzará con los primeros testimonios de personas vinculadas al empresario fallecido y al procedimiento que terminó con su muerte.
Quiénes enfrentan el proceso
Junto con Lotocki, también llegaron a esta instancia la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO), Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.
Los mencionados están señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años.
En paralelo, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por el supuesto ocultamiento del teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado durante la investigación. Esta conducta fue encuadrada como encubrimiento agravado.
Cómo seguirá la audiencia
En la jornada anterior, Lotocki, Torelli y Krzeczek optaron por no prestar declaración. Para este miércoles 19 de agosto está previsto que continúen las indagatorias de los demás involucrados.
Una vez finalizada esa instancia, el debate avanzará hacia la etapa de testigos, que permitirá incorporar nuevos testimonios al expediente.
El traslado desde Ezeiza
Lotocki será trasladado en cada jornada desde la cárcel de Ezeiza hasta la sede del tribunal, ubicada en Lavalle 1171, en el microcentro porteño.
El operativo estará a cargo de efectivos del Servicio Penitenciario Federal, que acompañarán al acusado durante sus desplazamientos.
El tribunal está integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La acusación del Ministerio Público Fiscal está encabezada por la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.