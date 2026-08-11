Un micro que trasladaba a 48 estudiantes protagonizó un accidente durante la madrugada de este martes en Bariloche, luego de perder el control mientras circulaba por una calle cubierta de nieve y hielo.
Bariloche: un micro con 48 estudiantes derrapó sobre el hielo y chocó contra siete autos
El colectivo circulaba durante una intensa nevada por la calle 20 de Febrero cuando perdió el control debido a la presencia de nieve compactada y hielo.
El vehículo derrapó por una pendiente, chocó contra siete autos que estaban estacionados y finalmente impactó contra un poste del tendido eléctrico. A pesar de la secuencia, no se registraron personas heridas.
El episodio ocurrió alrededor de las 0.40, en un contexto de intensa nevada que afectaba a la ciudad cordillerana.
El colectivo, perteneciente a una empresa de turismo local, transitaba por la calle 20 de Febrero, una arteria que presenta una marcada pendiente y que suele requerir especial precaución cuando las condiciones meteorológicas generan acumulación de nieve o hielo sobre la calzada.
El micro perdió el control en una calle cubierta de hielo
Según la información difundida, el incidente se produjo cuando el colectivo llegó a la intersección de 20 de Febrero y Güemes. En ese punto, la conductora perdió el dominio del vehículo debido a las condiciones de la superficie.
La combinación de nieve compactada y hielo hizo que el micro comenzara a deslizarse por la pendiente. Sin posibilidad de detener la marcha, el vehículo avanzó y terminó impactando contra una serie de automóviles que se encontraban estacionados en la zona.
En total, fueron siete los vehículos afectados por el derrape. Después de esos choques, el micro también golpeó un poste, lo que provocó una interrupción del suministro eléctrico en el sector.
La situación generó preocupación por la cantidad de personas que viajaban en el colectivo, pero el resultado no dejó heridos. Los 48 ocupantes del micro salieron ilesos y tampoco se registraron peatones o transeúntes lesionados.
El episodio quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que el colectivo se desplaza sobre la calle cubierta de nieve y termina impactando contra los vehículos estacionados.
La presencia de hielo sobre la calzada fue uno de los principales factores señalados en la reconstrucción inicial del hecho. Las condiciones propias de una jornada de nieve intensa pueden reducir significativamente la adherencia de los vehículos y aumentar la distancia necesaria para frenar.
La calle 20 de Febrero, donde ocurrió el accidente, es conocida por su pendiente pronunciada y por las dificultades que presenta cuando se acumula nieve compactada.
Las autoridades habían pedido extremar las precauciones y evitar la circulación por sectores considerados críticos durante períodos de nevadas intensas.
Un propietario fue demorado después de una discusión
Luego del choque se produjo otro episodio en el lugar. Uno de los propietarios de los automóviles afectados reaccionó con enojo frente a la conductora del micro y comenzó a increparla verbalmente.
La situación requirió la intervención de efectivos policiales que se encontraban trabajando en el sector después del accidente.
De acuerdo con la información difundida, durante la discusión el hombre golpeó a uno de los policías que habían intervenido. Como consecuencia, fue demorado por el personal que se encontraba en el lugar.
Mientras tanto, los trabajos posteriores estuvieron vinculados con la atención del incidente, la evaluación de los daños materiales y la situación generada por el impacto contra el poste, que provocó el corte del suministro eléctrico.
El accidente volvió a poner en escena las dificultades que puede presentar la circulación vehicular en Bariloche durante las jornadas de nieve. En esos momentos, la acumulación de nieve sobre el pavimento puede transformarse en una superficie resbaladiza y, cuando las temperaturas descienden, puede convertirse en hielo.
Las calles con pendiente requieren todavía mayor precaución, ya que una pérdida de adherencia puede hacer que un vehículo comience a desplazarse sin que el conductor pueda recuperar rápidamente el control.
En este caso, el micro trasladaba a un grupo numeroso de estudiantes que se encontraba en la ciudad, pero la secuencia terminó sin consecuencias físicas para los pasajeros.
El hecho ocurrió en una jornada marcada por las condiciones invernales en Bariloche, donde la nieve y el hielo obligaron a extremar las precauciones en distintos sectores de la ciudad.
Para quienes circulan durante este tipo de fenómenos, las autoridades locales recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar, siempre que sea posible, las calles donde la acumulación de hielo dificulta la circulación.
El accidente también dejó una importante cantidad de daños materiales: siete vehículos estacionados resultaron afectados y el impacto contra el poste provocó además una interrupción del servicio eléctrico.
Sin embargo, el dato principal tras la secuencia es que ninguna de las 48 personas que viajaban en el colectivo sufrió heridas, mientras que tampoco hubo peatones afectados.
La investigación permitirá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la pérdida de control del micro. Por el momento, el episodio se encuentra asociado a las condiciones de la calzada, cubierta por nieve compactada y hielo, en una de las calles con mayor pendiente de esa zona de Bariloche.