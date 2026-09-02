Un fuerte choque se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 43, cuando una camioneta perteneciente al Ejército Argentino colisionó con un camión. Como consecuencia del impacto, tres integrantes de las fuerzas armadas resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.
Fuerte choque en Ruta 33: tres personas heridas tras el impacto entre una camioneta del Ejército y un camión
Una camioneta del Ejército Argentino chocó contra un camión Scania. Sus tres ocupantes fueron trasladados conscientes al Hospital Municipal de Tornquist y ninguno presentaría riesgo de muerte.
El siniestro ocurrió cerca de las 7.25, en un momento en el que la calzada se encontraba húmeda y se registraba presencia de granizo en la zona. Las condiciones meteorológicas complicaron la circulación y obligaron a extremar las precauciones en ese tramo de la ruta.
La camioneta oficial trasladaba a tres integrantes del Regimiento de Caballería de Tanques 13 de General Pico, La Pampa. Los ocupantes fueron asistidos y derivados al centro de salud de Tornquist. Según la información suministrada, los tres se encontraban conscientes y ninguno presentaría riesgo de muerte.
Cómo fue el choque en la Ruta 33
En el siniestro estuvieron involucrados principalmente una camioneta del Ejército Argentino y un camión Scania.
El camión era conducido por Jorge Ignacio Ramírez, de 37 años, quien circulaba por la Ruta Nacional 33 en sentido Bahía Blanca-Tornquist.
En dirección contraria, desde Tornquist hacia Bahía Blanca, avanzaba la pick up perteneciente al Ejército Argentino. El vehículo oficial era conducido por el sargento primero Osvaldo González.
En la camioneta también viajaban el teniente coronel Jorge Alberto Wahnish, de 50 años, y el cabo primero Marco Villanueva. Los tres pertenecen al Regimiento de Caballería de Tanques 13 de General Pico, provincia de La Pampa.
La secuencia del accidente también incluyó el contacto previo de la camioneta militar con otro vehículo de carga. Según se estableció posteriormente, antes de la colisión, la camioneta habría rozado un camión Volvo que circulaba en dirección hacia Tornquist.
Ese segundo vehículo era conducido por Fernando Sebastián Quintana, de 48 años, y pertenece a la empresa Eco Ambiental.
El dato será tenido en cuenta dentro de la investigación para reconstruir la secuencia completa del hecho. De todos modos, el siniestro principal dejó como protagonistas a la camioneta del Ejército y al camión Scania.
Las circunstancias exactas que provocaron la colisión todavía son materia de investigación y deberán ser determinadas a partir de las pericias realizadas en el lugar.
Tres personas fueron trasladadas al hospital
Los tres ocupantes de la camioneta oficial resultaron heridos tras el accidente.
Luego del choque, fueron trasladados conscientes al Hospital Municipal de Tornquist, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas.
De acuerdo con la información disponible, ninguno de los tres presentaría riesgo de muerte.
Entre los heridos se encuentra el teniente coronel Jorge Alberto Wahnish, de 50 años, además del sargento primero Osvaldo González, quien se encontraba al volante de la camioneta, y el cabo primero Marco Villanueva.
Los tres forman parte del Regimiento de Caballería de Tanques 13, con asiento en General Pico, La Pampa.
Por el momento, no se informaron víctimas fatales como consecuencia del accidente.
El conductor del camión Scania, Jorge Ignacio Ramírez, también quedó involucrado en las actuaciones posteriores al siniestro.
La calzada estaba húmeda y había presencia de granizo
Al momento del accidente, las condiciones de circulación eran desfavorables.
La Ruta Nacional 33 se encontraba húmeda y además se registraba presencia de granizo en el sector donde ocurrió el choque.
La combinación de precipitaciones, granizo y una calzada húmeda puede disminuir la adherencia de los neumáticos y dificultar el control de los vehículos. Sin embargo, estos factores no permiten determinar por sí mismos cuál fue la causa del accidente.
Por ese motivo, las autoridades avanzaron con las medidas necesarias para establecer cómo ocurrió la colisión.
Se solicitó la intervención de Policía Científica de Bahía Blanca, que tendrá a su cargo los peritajes correspondientes.
Los especialistas deberán analizar la escena del accidente, las características de los vehículos y las marcas que hayan quedado sobre la calzada, entre otros elementos que puedan contribuir a determinar la mecánica del hecho.
Los resultados de esas tareas serán fundamentales para establecer cómo se produjo el contacto entre la camioneta del Ejército y el camión y qué ocurrió en los instantes previos al impacto.
La Ruta 33 está liberada, pero el tránsito permanece lento
Tras el accidente se realizaron las tareas necesarias para despejar el sector y permitir nuevamente la circulación.
Actualmente, la Ruta Nacional 33 se encuentra liberada, aunque el tránsito permanece lento en el lugar.
Por este motivo, se recomienda a quienes circulen por la zona hacerlo con suma precaución, especialmente debido a que la calzada puede continuar húmeda y a las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana.
Los conductores deben reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores donde pueda existir acumulación de agua o granizo.
Además, quienes transiten por la zona deben prestar atención a la presencia de vehículos afectados al operativo y a las tareas que puedan continuar desarrollándose en el lugar mientras se completa la investigación.
El accidente provocó demoras durante la mañana, aunque la ruta permanece habilitada para el tránsito.