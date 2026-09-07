Un conductor protagonizó una peligrosa maniobra en la cordillera de Mendoza cuando intentó sobrepasar una fila de vehículos en un tramo de la Ruta Nacional 7 donde el adelantamiento está prohibido. La situación quedó registrada en video y terminó con el automovilista retrocediendo para evitar un choque frontal.
Ruta 7: intentó sobrepasar una fila y tuvo que retroceder para evitar un choque frontal
Una peligrosa maniobra quedó registrada en video en un tramo de la cordillera mendocina, donde un automovilista se vio obligado a realizar una arriesgada maniobra para evitar una colisión.
El episodio ocurrió cuando el conductor de una Volkswagen gris, con patente argentina, se desplazó hacia el carril contrario para superar a varios vehículos que circulaban lentamente por su mano.
El sobrepaso
La maniobra se produjo en un sector sinuoso de la ruta, señalizado con doble línea amarilla. Mientras avanzaba por el carril contrario, el conductor se encontró de frente con un camión que circulaba en dirección opuesta.
Al no poder regresar de inmediato al carril correspondiente porque allí había una extensa fila de vehículos, el automovilista comenzó a retroceder lentamente.
El camionero que se aproximaba también disminuyó la velocidad y le permitió a la Volkswagen desplazarse hacia atrás hasta encontrar un espacio para reincorporarse a su carril.
Finalmente, ambos vehículos lograron evitar el impacto y no se produjo un choque.
Un transportista registró toda la escena
La situación fue filmada por un transportista chileno que circulaba detrás de la Volkswagen y esperaba poder continuar su recorrido. Mientras grababa, realizó comentarios en tono jocoso sobre lo que estaba ocurriendo.
“¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, expresó el camionero mientras el vehículo retrocedía para volver al carril derecho.
Las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales y rápidamente generaron numerosos comentarios de usuarios que cuestionaron la conducta del automovilista.
Críticas por la maniobra
Entre las reacciones que aparecieron luego de la viralización del video hubo pedidos de sanciones contra el conductor.
“Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “quitarle la licencia de conducir para salvar vidas, urgente” fueron algunos de los mensajes publicados por los usuarios.
Qué indica la doble línea amarilla
El episodio ocurrió en uno de los sectores de la Ruta Nacional 7 que atraviesan la cordillera mendocina, donde el trazado presenta curvas y zonas con visibilidad reducida.
En esos sectores, la doble línea amarilla indica que los vehículos que circulan en ambos sentidos tienen prohibido realizar adelantamientos.
El incumplimiento de esta señalización constituye una infracción grave contemplada por el Código de Tránsito argentino.