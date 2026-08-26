Una pareja de la provincia de Catamarca es investigada luego de que se difundiera un video en el que un hombre realiza la maniobra conocida como “willy” con una motocicleta mientras su acompañante sostiene a un bebé en brazos. Las imágenes provocaron indignación en redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que trabaja para identificar a los participantes.
Grabaron a una pareja haciendo un peligroso “willy” con un bebé en Catamarca
El video fue difundido en redes sociales y generó indignación entre los usuarios. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya inició una investigación y logró identificar a una de las personas involucradas.
El video que generó indignación
El episodio ocurrió en la zona norte de la ciudad capital de Catamarca y fue dado a conocer por vecinos, quienes alertaron sobre la peligrosa maniobra realizada en plena vía pública.
En las imágenes se observa al conductor circular sobre la rueda trasera de la moto mientras la mujer que viajaba como acompañante llevaba a un bebé entre sus brazos, una situación que expuso al menor y también a otras personas que pudieran encontrarse en el lugar.
Además, el archivo fue publicado con la frase “un Willy con el gordito JAJAJA”, un mensaje que incrementó el rechazo de los usuarios ante la imprudencia registrada en la grabación.
La ANSV ya inició una investigación
Tras la difusión del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó intervención y confirmó que se encuentra realizando tareas para establecer quiénes son las personas que aparecen en las imágenes.
Desde el organismo indicaron que la investigación ya permitió avanzar sobre la identificación de una de las personas involucradas. “Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer”.
Buscan identificar al conductor
La investigación continúa con el objetivo de determinar la identidad del hombre que conducía la moto y esclarecer las circunstancias en las que fue realizada la maniobra que quedó registrada en el video.
Por el momento, la información oficial indica que la ANSV sigue trabajando sobre el caso a partir del material audiovisual difundido y de las denuncias realizadas por vecinos de la capital catamarqueña.