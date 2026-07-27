Santa Fe

Entró por un diminuto espacio en la reja y desvalijó un comercio de avenida Galicia

El delincuente aprovechó una abertura que había quedado tras un robo anterior para acceder al local ubicado en la esquina de Mitre. Primero escapó cuando sonó la alarma, pero al comprobar que nadie llegaba regresó una hora después y se llevó distintos artículos de bazar.