En Colastiné Norte

Una familia decidió cerrar su almacén tras sufrir tres robos en cinco días

A menos de 24 horas de haber reclamado públicamente por seguridad, los delincuentes volvieron a ingresar al comercio y arrancaron una reja que había sido reforzada apenas unas horas antes. La familia, agotada por los ataques y por las pérdidas económicas, resolvió bajar las persianas definitivamente.