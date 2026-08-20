Una droguería de la ciudad de Santa Fe fue escenario durante la madrugada del jueves de un importante robo, cometido por desconocidos que ingresaron al inmueble tras violentar una abertura y lograron apoderarse de una suma estimada en unos 25 mil dólares y unos 20 millones de pesos argentinos.
Golpe millonario en una droguería de Santa Fe: se llevaron dólares y una fuerte suma en pesos
Delincuentes ingresaron durante la madrugada a Federal Pharma, tras violentar una ventana ubicada en el segundo piso. Forzaron una caja fuerte y, según la denuncia, escaparon con unos 24 mil dólares y una cifra estimada en alrededor de 20 millones de pesos. No hay detenidos.
El hecho ocurrió en el establecimiento Federal Pharma, ubicado en Pedro Díaz Colodrero al 1800 (en el corazón de barrio Alvear), y fue descubierto durante las primeras horas de la jornada. La intervención policial se inició minutos después de las 5 tras una comunicación a la Central de Emergencias 911.
Hasta el lugar arribaron efectivos policiales, personal del Comando Radioeléctrico, autoridades de la jurisdicción y posteriormente especialistas de Policía de Investigaciones, quienes realizaron las tareas periciales.
Caja fuerte violentada
De acuerdo con las primeras actuaciones, los delincuentes habrían ingresado al edificio por una ventana situada en el segundo piso. Para hacerlo, habrían violentado las protecciones metálicas y forzado la abertura.
Una vez en el interior, se dirigieron hacia distintos sectores del inmueble. Allí fue constatado el forzamiento de una caja fuerte ubicada en una oficina, desde donde habría sido sustraída una importante suma de dinero.
El damnificado, un hombre de 55 años vinculado al comercio, manifestó que los autores se llevaron alrededor de 24 mil dólares y una cifra que rondaría los 20 millones de pesos. Sin embargo, en el relevamiento pericial también se dejó constancia de una estimación cercana a los 25 mil dólares, mientras que el monto definitivo del dinero en moneda nacional deberá ser precisado durante el avance de la investigación.
Peritajes en el lugar
Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de los investigadores es el sistema de videovigilancia. Según las primeras informaciones, los autores habrían desconectado las cámaras de seguridad instaladas en el exterior del establecimiento.
Como es de práctica, los peritos hicieron tomas fotográficas y confeccionaron planos del lugar, a la vez que se realizaron distintos trabajos en la búsqueda de algún rastrorealizaron fijación fotográfica y planimétrica de los distintos sectores de interés. Luego, personal especializado en rastros efectuó una minuciosa búsqueda dentro del edificio y logró levantar huellas papilares sobre una superficie de vidrio.
Mientras tanto, los investigadores procuran reconstruir con precisión cómo se produjo el ingreso, cuánto tiempo permanecieron los delincuentes dentro del inmueble y si contaban con información previa sobre la existencia y ubicación del dinero.
La revisión de las cámaras de seguridad y otras evidencias serán ahora piezas centrales de una investigación que busca identificar a los responsables de uno de los robos más importantes conocidos en las últimas horas en la ciudad.