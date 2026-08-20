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Golpe millonario en una droguería de Santa Fe: se llevaron dólares y una fuerte suma en pesos

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a Federal Pharma, tras violentar una ventana ubicada en el segundo piso. Forzaron una caja fuerte y, según la denuncia, escaparon con unos 24 mil dólares y una cifra estimada en alrededor de 20 millones de pesos. No hay detenidos.