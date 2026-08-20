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Avanza la investigación

Declara la empleada de Facundo Moyano por el caso Candela Arizaga: qué busca saber la Justicia

Su testimonio podría aportar precisiones sobre lo que encontró al llegar al departamento y ayudar a reconstruir las circunstancias posteriores al episodio.

La Justicia busca reconstruir qué ocurrió dentro del departamento de Moyano.La Justicia busca reconstruir qué ocurrió dentro del departamento de Moyano.
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La empleada doméstica de Facundo Moyano, quien llegó al departamento poco después de lo ocurrido con Candela Arizaga, prestará declaración este jueves ante la Justicia. Su testimonio es considerado relevante para reconstruir qué había dentro de la vivienda y qué encontró al ingresar.

Según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, Miriam Josefina García se presentará este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires.

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Quiénes declararon

Además de García, la Justicia espera el testimonio de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven influencer durante su internación.

Durante la jornada del miércoles también declararon dos profesionales vinculadas al procedimiento. Una de ellas fue Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar donde ocurrieron los hechos.

También brindó su testimonio Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien realizó el informe correspondiente al imputado durante su detención.

Facundo Moyano quedó en libertad tras el episodio con la influencer que salió corriendo de su casa.Candela Arizaga volverá a comparecer ante la Justicia el próximo lunes.

Cuándo volverá a declarar Candela Arizaga

En las últimas horas también se conoció que Candela Arizaga volverá a comparecer ante la Justicia como parte de la investigación.

La nueva declaración está prevista para el lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana, según la información difundida sobre el expediente.

El avance de la causa

La investigación continúa con la incorporación de distintos testimonios de personas que tuvieron contacto con la joven o participaron de las primeras actuaciones posteriores al episodio.

Facundo Moyano, el galán de turno. Protagonista de jornadas acaloradas y explicaciones que no cierran.La empleada de Facundo Moyano declarará este jueves ante la Justicia porteña.

La declaración de la empleada doméstica será seguida de cerca debido a que se produjo después de lo ocurrido en el departamento y podría aportar información sobre el estado de la vivienda en ese momento.

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