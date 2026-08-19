Las declaraciones continúan este miércoles en la causa que tiene como acusado a Facundo Moyano por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga.
Declaran las médicas que atendieron a Candela Arizaga tras el incidente con Facundo Moyano
La joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano. Este miércoles brindarán su testimonio ante la Fiscalía y aportarán información sobre la asistencia recibida por la joven luego del episodio investigado.
En esta nueva jornada fueron convocadas dos médicas que tuvieron participación en distintos momentos de la investigación.
Quiénes declararán este miércoles
Prestarán testimonio Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar del hecho, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad.
Pinto fue quien realizó el informe médico correspondiente a Moyano durante el período en que estuvo detenido.
Ya declararon tres policías
Durante las últimas horas, tres integrantes de la Policía de la Ciudad se presentaron ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las citaciones correspondieron al inspector Matías Ríos, a Estefanía Verón, quien acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano, y a Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género que entrevistó a la denunciante durante su internación.
Los tres efectivos tuvieron diferentes intervenciones durante las primeras horas posteriores al episodio investigado.
Qué testimonios se esperan
La ronda de declaraciones continuará este jueves con Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano, quien habría asistido al departamento poco después de lo ocurrido.
También está previsto el testimonio de una médica del Hospital Pirovano, según la información disponible sobre la causa.
La investigación busca reconstruir lo sucedido y reunir los elementos necesarios para determinar las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.