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Ronda testimonial

Declaran las médicas que atendieron a Candela Arizaga tras el incidente con Facundo Moyano

La joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano. Este miércoles brindarán su testimonio ante la Fiscalía y aportarán información sobre la asistencia recibida por la joven luego del episodio investigado.

La causa contra Moyano suma nuevos testimonios esta semana.La causa contra Moyano suma nuevos testimonios esta semana.
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Las declaraciones continúan este miércoles en la causa que tiene como acusado a Facundo Moyano por presuntas lesiones y una supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga.

En esta nueva jornada fueron convocadas dos médicas que tuvieron participación en distintos momentos de la investigación.

Mirá tambiénQué contaron los testigos sobre el episodio de violencia denunciado contra Facundo Moyano

Quiénes declararán este miércoles

Prestarán testimonio Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Arizaga en el lugar del hecho, y Karina Pinto, médica legista de la División de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad.

Pinto fue quien realizó el informe médico correspondiente a Moyano durante el período en que estuvo detenido.

Continúa la polémica entre la influencer y Facundo Moyano.Candela Arizaga fue asistida tras el episodio denunciado.

Ya declararon tres policías

Durante las últimas horas, tres integrantes de la Policía de la Ciudad se presentaron ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las citaciones correspondieron al inspector Matías Ríos, a Estefanía Verón, quien acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano, y a Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género que entrevistó a la denunciante durante su internación.

Los tres efectivos tuvieron diferentes intervenciones durante las primeras horas posteriores al episodio investigado.

Qué testimonios se esperan

La ronda de declaraciones continuará este jueves con Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano, quien habría asistido al departamento poco después de lo ocurrido.

La versión de Moyano sobre lo ocurrido dentro del departamentoLa causa suma nuevos testimonios durante esta semana.

También está previsto el testimonio de una médica del Hospital Pirovano, según la información disponible sobre la causa.

La investigación busca reconstruir lo sucedido y reunir los elementos necesarios para determinar las circunstancias del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.

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