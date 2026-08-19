Ronda testimonial

Declaran las médicas que atendieron a Candela Arizaga tras el incidente con Facundo Moyano

La joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano. Este miércoles brindarán su testimonio ante la Fiscalía y aportarán información sobre la asistencia recibida por la joven luego del episodio investigado.