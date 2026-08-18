Candela Arizaga volvió a mostrarse junto a Facundo Moyano en redes sociales. La modelo publicó una imagen tomada en París, donde aparece junto al sindicalista en las inmediaciones de Disneyland Paris, luego de las críticas que recibió por sus reiterados viajes al exterior.
Candela Arizaga y Facundo Moyano, juntos en París: la foto y el fuerte mensaje
La modelo publicó una imagen desde Disneyland en medio de los cuestionamientos surgidos por sus viajes al exterior y la investigación sobre su situación laboral y fiscal.
En la fotografía, Arizaga sonríe mientras Moyano la abraza por detrás, en una escena tomada en las escalinatas cercanas al ingreso del reconocido parque temático.
La publicación llegó después de los cuestionamientos que surgieron alrededor de los viajes realizados por la modelo durante el último año. Entre los destinos mencionados aparecen Las Vegas, California, Punta del Este, Cancún y París, además de Nueva York, donde asistió a la final del Mundial 2026.
La respuesta ante las críticas
Los viajes de la modelo generaron cuestionamientos vinculados con su situación laboral y su actividad declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Frente a esos comentarios, Arizaga decidió responder a través de sus redes sociales. Junto con la imagen en París, escribió un mensaje en el que explicó con quién realizó sus distintos viajes y cuestionó a quienes la criticaban.
“Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y dos en familia”, expresó la modelo. Luego agregó una frase dirigida a quienes habían puesto el foco en sus viajes: “Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”.
La publicación volvió a instalar a la pareja en el centro de la conversación en redes sociales.
La imagen junto a Moyano en París
En la fotografía publicada por Arizaga, ambos aparecen sonrientes y abrazados en un espacio cercano a la entrada de Disneyland Paris.
La imagen fue compartida en medio de una etapa de intensa exposición de la modelo en redes sociales, donde en las últimas semanas publicó diferentes contenidos personales y mensajes dirigidos a sus seguidores.
El viaje a Francia se suma a una lista de destinos que habían sido señalados en medio de los cuestionamientos sobre sus constantes viajes durante el último año.
Las publicaciones tras el escándalo
Arizaga también utilizó sus redes sociales para expresarse luego del episodio ocurrido en Belgrano el martes 4 de agosto, que la dejó en el centro de la atención mediática.
En una de sus publicaciones más recientes, la modelo compartió una fotografía de cuando era niña y acompañó la imagen con una reflexión dedicada a su “niña interior”.
“Los malos tiempos no son pa’ siempre”, escribió junto al retrato de su infancia, en el que aparece sonriente.
Días después del incidente, también había publicado otro mensaje de tono reflexivo. En esa oportunidad, escribió: “Si me quieren hacer sentir mal, sepan que yo agradezco hasta lo malo que me pasa”, y agregó que considera que Dios no permite que nada llegue a su vida sin un propósito.
De esta manera, la modelo continúa utilizando Instagram como uno de sus principales espacios para compartir imágenes de su vida cotidiana, responder a las repercusiones que generan sus publicaciones y expresar cómo atraviesa este período de exposición pública.