Dos psiquiatras declararán este jueves en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. Se trata de José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Enrique Gallego, exjefe del Cuerpo Médico de Morón.
Tras el escándalo por los estudios médicos, dos psiquiatras declaran por Maradona
Dos especialistas en Medicina Legal brindarán su testimonio ante el tribunal durante una jornada considerada clave para la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista.
La audiencia se desarrolla en una instancia considerada relevante para el debate, debido al peso que tiene la prueba médica en la acusación de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari contra los profesionales y responsables del equipo que atendía al exfutbolista.
Los profesionales acusados
Los fiscales imputaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz.
También están acusados el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.
La declaración de los especialistas en Medicina Legal se produce mientras continúa el análisis de diferentes elementos médicos incorporados al expediente.
El debate
Durante la jornada anterior, la Junta Médica Interdisciplinaria que analizó la muerte de Maradona revisó documentación vinculada con la historia clínica de su padre, Diego Maradona, conocido como Don Diego.
La situación generó cuestionamientos y renovó las diferencias en torno al desarrollo del juicio. Según explicaron allegados a la investigación, una vez que se establezca la cuestión relacionada con los estudios de Don Diego, se buscará determinar qué análisis y conclusiones se sustentaron en esa documentación para evitar partir de una premisa equivocada.
El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien declaró este martes en el segundo debate oral y público por la muerte del exjugador, habría analizado estudios realizados a Don Diego entre 2012 y 2015. Ese último año permaneció internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su fallecimiento, ocurrido a mediados de junio.
Las dudas sobre los estudios médicos
Uno de los puntos que generó cuestionamientos surgió durante la última audiencia, cuando los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, compararon documentación médica correspondiente a Don Diego con estudios de su hijo realizados en 2019 y 2020.
Según señalaron, los números de afiliado que figuran en los documentos eran diferentes. Ante esa situación, solicitaron realizar una consulta a la empresa de medicina prepaga y pidieron el envío de un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar los ingresos y egresos de Maradona de la Argentina 11 años atrás.
En aquel período, el exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se encontraba en Dubái y regresó al país para participar del cortejo fúnebre de su padre, realizado en el Cementerio de Bella Vista.
Qué determinó la Junta Médica
De acuerdo con las conclusiones de la Junta Médica, Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, padecía una enfermedad renal crónica.
El informe señaló que sus riñones presentaban una superficie rugosa al ser examinados macroscópicamente. En el análisis microscópico se identificaron necrosis tubular aguda y glomeruloesclerosis, además de fibrosis intersticial y atrofia muscular de carácter leve.
El documento también mencionó el consumo de cocaína entre los posibles factores relacionados con la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, aunque aclaró que no necesariamente se trataría de una causa exclusiva.
Por otra parte, un allegado al expediente negó que algunas de las defensas estén evaluando solicitar la nulidad de la Junta Médica.