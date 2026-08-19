El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo foco de controversia. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que integrantes de la Junta Médica Interdisciplinaria habrían analizado documentación clínica correspondiente a Don Diego, padre del exfutbolista, como si perteneciera al Diez.
Un error con la historia clínica de Don Diego pone bajo la lupa una pericia clave del caso Maradona
Peritos de la Junta Médica habrían incorporado documentación correspondiente al padre del astro. Las defensas buscarán establecer qué conclusiones pudieron apoyarse en ese material.
La situación salió a la luz en plena etapa de declaraciones de los especialistas que participaron del informe médico utilizado para evaluar las circunstancias del fallecimiento de Maradona. Ese peritaje sostuvo, entre otros puntos, que su atención domiciliaria había sido deficiente y que presentaba signos de deterioro progresivo.
El dato que encendió las alarmas
De acuerdo con la información conocida este miércoles, la confusión habría surgido porque Don Diego también había sido atendido años antes dentro del sistema de Swiss Medical, por lo que documentación suya habría terminado incorporada al material entregado para el análisis pericial.
Una fuente del caso calificó lo ocurrido como “un desastre para San Isidro y la Fiscalía” y anticipó que ahora deberá determinarse con precisión qué estudios fueron tomados en cuenta por la Junta.
“Seguramente, una vez acreditada la cuestión de los dos Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa”, señalaron fuentes citadas por Agencia Noticias Argentinas.
Qué puede pasar con el informe
La aparición de documentación ajena al paciente no implica automáticamente la invalidez de toda la Junta Médica. El punto que deberán discutir las partes es si ese material fue efectivamente utilizado para elaborar alguna conclusión relevante.
Las defensas podrían revisar cada referencia médica y contrastarla con los documentos originales para establecer si algún diagnóstico, antecedente o interpretación clínica se apoyó en información correspondiente al padre de Maradona.
El informe de la Junta ocupa un lugar importante en la acusación. Allí se describió una atención domiciliaria considerada “inadecuada, deficiente y temeraria” y se sostuvo que Maradona atravesó un deterioro que podía haber sido advertido antes de su muerte.
Los peritos comenzaron a declarar
Durante agosto comenzaron a pasar por el tribunal los profesionales que integraron aquel cuerpo interdisciplinario. Entre ellos estuvieron el cardiólogo Gustavo Di Niro, el toxicólogo Carlos Damin y el nefrólogo Hernán Trimarchi.
Di Niro sostuvo que existieron signos previos que debieron motivar un cambio en la conducta médica. Trimarchi, por su parte, afirmó que la enfermedad renal crónica y las variaciones de peso debieron funcionar como señales de alerta.
Damin analizó especialmente la administración de psicofármacos y los controles que requería ese tratamiento durante la internación domiciliaria.
Una causa que ya atravesó otros problemas
El actual proceso comenzó en abril después de que el primer juicio fuera anulado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y la realización de material audiovisual sobre el debate sin autorización.
En este nuevo juicio están acusados siete profesionales de la salud por homicidio con dolo eventual. La Fiscalía sostiene que conocían el delicado estado de Maradona y que, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace. Todos rechazan esa acusación.
El Diez murió el 25 de noviembre de 2020 mientras atravesaba una internación domiciliaria en Tigre, pocos días después de haber sido operado por un hematoma subdural.
La discusión que se abre
El eventual uso de la historia clínica de Don Diego agregará ahora una nueva discusión técnica dentro del juicio: qué documentación recibió la Junta, cómo fue identificada y qué elementos concretos terminaron formando parte de sus conclusiones.
Las partes podrán solicitar que los especialistas precisen durante sus testimonios qué antecedentes consultaron y cuáles fueron determinantes para elaborar el informe que posteriormente quedó incorporado al expediente.
La revisión continuará mientras avanzan las declaraciones de los peritos médicos y el tribunal deberá valorar qué incidencia tuvo, en caso de comprobarse, la incorporación de información correspondiente a otra persona.