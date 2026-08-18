Juicio oral

Según el testimonio de un toxicólogo, Maradona “tendría que haber sido internado contra su voluntad”

Carlos Damín declaró que El Diez carecía de atención médica adecuada y especializada. La falta de medicación cardiológica y el suministro inadecuado de medicamentos figuran entre las críticas al tratamiento que recibió el astro del fútbol.