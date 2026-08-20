Una familia de la provincia de Buenos Aires sufrió una tragedia durante un viaje hacia el norte argentino. El grupo había alquilado una camioneta para recorrer Jujuy cuando el vehículo cayó por un barranco de aproximadamente 80 metros. Como consecuencia del accidente, Silvia Rosana Amaro, de 58 años, murió en el lugar.
Quién era la mujer que murió tras caer por un barranco de 80 metros en Jujuy
Silvia Rosana Amaro tenía 58 años y viajaba con su familia cuando ocurrió el siniestro. Su hija mayor fue diagnosticada con muerte cerebral por la gravedad del impacto.
La mujer era oriunda de Alejandro Korn y, según las publicaciones de su perfil de Facebook, solía realizar viajes junto a sus familiares a distintos destinos. Además, administraba una bulonera de la zona junto a su esposo, Narciso González, de 60 años.
Quién era la mujer que murió
Amaro había viajado a Jujuy junto a su marido y sus dos hijos, Favio Hernán González, de 31 años, y Lorena Paola González, de 33. La joven también se encontraba acompañada por su pareja, Augusto Coda, de 34 años.
La familia tenía el hábito de realizar viajes a diferentes lugares turísticos y compartir ese tipo de recorridos.
Cómo ocurrió el accidente
El accidente ocurrió el domingo, cuando la familia circulaba a bordo de una Toyota SW4 por el sector de la Cuesta de Lipán. Por motivos que todavía no fueron determinados, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó cayendo por un precipicio de unos 80 metros.
Los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar y constataron que Amaro había muerto como consecuencia de la caída. Los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, donde permanecieron internados.
La hija mayor sufrió muerte cerebral
Este miércoles se conoció que Lorena Paola González, de 33 años, fue diagnosticada con muerte cerebral debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.
Su hermano, en tanto, permanece estable y presenta una subluxación del tobillo izquierdo y una fractura de húmero.
Augusto Coda también sufrió lesiones de consideración: una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho. Por su parte, Narciso González presenta una diástasis de pelvis y un fuerte golpe en el rostro.
Investigan las causas del vuelco
Con el avance de la investigación, trascendió que el hijo de la pareja era quien conducía la camioneta al momento del accidente. Sin embargo, no recuerda cómo se produjo el hecho.
La causa continúa bajo investigación y la fiscalía ordenó la realización de peritajes para establecer la mecánica del accidente y determinar si las condiciones del camino pudieron haber influido en lo ocurrido.