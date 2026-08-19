Norte argentino

Tragedia en Jujuy: una turista bonaerense murió y su hija está con muerte cerebral al caer una camioneta por un barranco

Una familia de Alejandro Korn sufrió un trágico accidente en la Cuesta de Lipán. La madre murió y su hija está en estado crítico tras caer 80 metros al vacío. El siniestro ocurrió en un tramo peligroso de la Ruta Nacional 52, conocido por sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas, lo que dificulta la conducción segura en la zona montañosa jujeña.