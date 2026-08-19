El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles (19.08.2026) en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia, mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.
Murió el jefe de inteligencia de Ecuador en un accidente aéreo en Kenia
Michele Sensi-Contugi, un empresario muy cercano al presidente Daniel Noboa, murió junto a su esposa y otras cinco personas cuando el helicóptero en el que se trasladaban cayó a tierra.
En la tragedia perdieron la vida también cinco estadounidenses.
"Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada", dijo en X (Twitter) la vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, quien envió sus condolencias. Sensi-Contugi era muy cercano al presidente Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad.
El funcionario tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en enero de 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno.
Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa. Su esposa Hollihan, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba.
Cinco estadounidenses entre las víctimas
La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.
En un video publicado en X se puede ver humo negro elevándose desde la base de la imponente montaña. "Puedo confirmar que no hay sobrevivientes", dijo una fuente aeronáutica a la agencia AFP.
Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos informó que cinco de sus ciudadanos murieron en la tragedia.
La embajada de ese país está en contacto con las autoridades de Kenia, precisó un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico recibido por la AFP, en el que expresa sus condolencias a las familias y allegados de las personas que perecieron cuando el helicóptero que los llevaba de excursión se estrelló.