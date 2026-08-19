La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac) suspendió las operaciones de vuelos panorámicos en helicóptero de cuatro empresas que trabajan en Río de Janeiro. La medida alcanzó a nueve aeronaves y fue adoptada después de una serie de accidentes fatales registrados durante los últimos ocho meses.
Brasil suspendió a cuatro empresas de vuelos turísticos en helicóptero tras varios accidentes
La medida alcanzó a nueve aeronaves y fue adoptada luego de una serie de siniestros fatales que dejaron 13 víctimas durante los últimos ocho meses, entre ellas el youtuber argentino Gaspi.
La decisión fue comunicada por el director de la Anac, Tiago Chagas Faierstein, quien señaló que las inspecciones detectaron irregularidades relacionadas con las operaciones y el mantenimiento de las aeronaves.
Cuáles son las empresas alcanzadas
La suspensión afecta a VRP, Broad Fly, Nobre Turismo y Mr. Top Fly, que en conjunto operaban nueve helicópteros destinados a vuelos turísticos.
Entre las irregularidades detectadas, Faierstein mencionó casos en los que se informaba un tiempo de vuelo inferior al realmente realizado. Según explicó, esto permitía reducir los costos asociados al mantenimiento obligatorio de las aeronaves.
“Había aeronaves que volaban 30 minutos por día y les reportaban 10 minutos de vuelo”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.
Los accidentes
La medida se tomó luego de tres accidentes mortales ocurridos en un período de ocho meses, que dejaron un total de 13 personas fallecidas.
El episodio más reciente tuvo lugar el 8 de agosto, cuando un helicóptero que realizaba un vuelo turístico cerca del Cristo Redentor se estrelló. Murieron el piloto y tres turistas colombianas que viajaban a bordo.
Otro de los accidentes ocurrió en junio, cuando dos helicópteros chocaron y seis personas murieron. Entre las víctimas estuvieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspi y el director Lucas Vignale.
Qué pasará con los vuelos turísticos
Antes de la medida, Río de Janeiro contaba con 12 empresas y 46 helicópteros autorizados para realizar vuelos panorámicos.
La Anac anticipó además que revisará durante este año las normas que regulan este tipo de actividad en todo Brasil. El objetivo, según Faierstein, es reforzar los controles y diferenciar a las empresas que cumplen con las normas de aquellas que presentan irregularidades.
La decisión se suma al refuerzo de las inspecciones sobre aeronaves, pilotos y compañías que operan en el sector, luego de los últimos accidentes registrados en la ciudad.