La investigación por la muerte de un niño de seis años ocurrida el miércoles en San Justo avanza bajo un marcado hermetismo y con una serie de peritajes todavía pendientes de resultado. La Fiscalía confirmó que la madre del pequeño permanece detenida y que, por el momento, es la única persona sobre la que pesa una medida coercitiva.
Muerte de un niño en San Justo: la Fiscalía espera las pericias antes de imputar a la madre
El fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Daniela Montegrosso brindaron detalles de la investigación y confirmaron que la mujer continúa detenida y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica en Santa Fe. La Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia, peritajes sobre dispositivos electrónicos y declaraciones testimoniales antes de definir los próximos pasos.
El caso había tomado estado público luego de un llamado al 911 realizado alrededor de las 14, que alertó sobre una situación ocurrida en una vivienda de calle Sylvestre Begnis al 1400. Cuando los policías llegaron al domicilio encontraron a la mujer con el cuerpo sin vida de su hijo en brazos. Según el examen inicial del médico policial, el niño llevaba varias horas fallecido.
El jueves, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, brindaron una conferencia de prensa para explicar los primeros pasos de una pesquisa que, por sus características, requiere reunir una importante cantidad de evidencia antes de avanzar hacia una eventual imputación.
La investigación cuenta además con la colaboración de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe. Nessier designó para esa tarea a la fiscal María Laura Urquiza, quien se trasladó a San Justo junto con su equipo para asistir a Montegrosso en las medidas que se desarrollan tanto en esa ciudad como en Santa Fe.
Una escena preservada
Montegrosso explicó que desde el momento en que recibió la noticia del caso se dispusieron las primeras medidas investigativas. Personal policial fue enviado al domicilio, se realizaron las primeras entrevistas testimoniales y se preservó la escena para permitir el trabajo de los especialistas de Criminalística.
El lugar permanece bajo resguardo policial y durante la jornada continuaron las tareas periciales. La fiscal destacó además la participación de la Policía de Investigaciones, mientras que desde la Fiscalía General y la Unidad de Homicidios de Santa Fe se puso personal a disposición para reforzar el trabajo.
La investigación no se limita al domicilio donde fue encontrado el niño. También se están tomando declaraciones a familiares y vecinos con el objetivo de reconstruir el contexto en el que se produjo la muerte.
En ese sentido, los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante las horas previas al desenlace. Una de las versiones que había trascendido luego del hecho daba cuenta de que algunos vecinos habrían escuchado gritos durante la noche. Consultada específicamente sobre ese punto, la fiscal fue prudente: "Eso es todo materia de investigación". Las testimoniales, explicó, todavía se encuentran en proceso.
Autopsia y la hora de la muerte
Uno de los elementos que la Fiscalía aguarda con mayor expectativa es el resultado de la autopsia practicada al cuerpo del niño.
Nessier explicó que el procedimiento constituye una evidencia fundamental, aunque no necesariamente alcanza por sí solo para cerrar una investigación de estas características. Los estudios complementarios pueden demandar varios días y serán integrados posteriormente por los médicos forenses en un informe definitivo.
La autopsia también deberá contribuir a establecer la mecánica de la muerte y precisar, dentro de lo posible, cuándo ocurrió el fallecimiento.
Ese aspecto adquiere especial importancia en esta causa. El examen inicial realizado por el médico policial permitió establecer de manera preliminar que el niño llevaba varias horas muerto al momento de la llegada de los agentes. Sin embargo, el horario exacto deberá surgir de la combinación de distintos elementos científicos, entre ellos los estudios vinculados con la cronotanatología.
La Fiscalía evitó confirmar como definitiva la hipótesis inicial de una muerte por asfixia. Esa versión había surgido del llamado que ingresó al 911 y fue reflejada en las primeras actuaciones, pero ahora deberá ser corroborada o descartada por la evidencia científica.
La madre, detenida y bajo asistencia psicológica
La madre del niño permanece detenida y es, hasta el momento, la única persona respecto de la cual la Fiscalía dispuso una medida coercitiva.
Nessier fue especialmente cuidadoso al explicar el alcance de esa decisión. Señaló que, desde una "mirada inicial", la responsabilidad por el hecho "parecería recaer en la madre del niño", razón por la cual Montegrosso ordenó su detención. Pero aclaró que se trata de una investigación en curso y que todavía deben reunirse todos los elementos necesarios para avanzar.
La mujer fue sometida a una entrevista psicológica por parte de personal de la Policía de Investigaciones. A partir de esa evaluación se recomendó que recibiera asistencia y contención psicológica y psiquiátrica, por lo que fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde continúa bajo atención.
Las autoridades también fueron consultadas acerca de eventuales antecedentes de violencia, denuncias previas o intervenciones de organismos estatales vinculadas con la familia. Según el relevamiento preliminar realizado por la Fiscalía, no se registraban denuncias anteriores ante la Comisaría de la Mujer ni intervenciones conocidas de equipos socioeducativos municipales o provinciales.
Respecto de la posibilidad de que existan otras personas involucradas, Nessier indicó que es una cuestión que forma parte de la pesquisa. Por el momento, no se dispuso ninguna medida contra otra persona.
Celulares y otros dispositivos
La investigación avanza ahora sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados y enviados a peritaje. A esto se suman las declaraciones testimoniales, los estudios realizados en la escena y el resultado de la autopsia.
Con ese conjunto de elementos, la Fiscalía deberá decidir cuándo se encuentra en condiciones de avanzar hacia la audiencia imputativa de la mujer detenida.
Nessier explicó que, en principio, se analiza si la audiencia podrá realizarse dentro del plazo inicial de 96 horas o si será necesario solicitar una prórroga para completar medidas de investigación. La decisión dependerá de la información que vaya llegando de los distintos peritajes.
"Muchas de las medidas periciales ordenadas están algunas de ellas recién ingresando su información y sus informes", explicó el fiscal regional.
Por eso, por ahora, no existe una fecha definida para la audiencia. La prioridad de los investigadores pasa por obtener un cuadro lo más completo posible antes de formular una imputación.
Mientras tanto, la Policía de Investigaciones continúa trabajando bajo la conducción de la Fiscalía. Las tareas se desarrollan tanto en San Justo como en la ciudad de Santa Fe, en una causa que todavía tiene más preguntas que respuestas y cuyo desenlace dependerá, en buena medida, de la evidencia científica que comience a incorporarse durante las próximas horas y días.