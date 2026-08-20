Conmoción en Santa Fe

Muerte de un niño en San Justo: la Fiscalía espera las pericias antes de imputar a la madre

El fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Daniela Montegrosso brindaron detalles de la investigación y confirmaron que la mujer continúa detenida y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica en Santa Fe. La Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia, peritajes sobre dispositivos electrónicos y declaraciones testimoniales antes de definir los próximos pasos.