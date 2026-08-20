La tragedia que sufrió una familia bonaerense durante sus vacaciones en Jujuy sumó una nueva víctima. Lorena Paola González, de 33 años, murió en las últimas horas en el Hospital Pablo Soria, de San Salvador de Jujuy, donde permanecía internada desde el domingo luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus familiares cayera más de 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipán.
Tragedia en la Cuesta de Lipán: murió otra integrante de la familia que cayó por un barranco
Lorena Paola González, de 33 años, falleció en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Su mamá, Silvia Rosana Amaro, de 58, había muerto en el lugar del accidente.
Su mamá, Silvia Rosana Amaro, de 58 años, había fallecido en el lugar como consecuencia del impacto.
El accidente ocurrió el domingo por la tarde en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, cuando los cinco integrantes del grupo recorrían la zona de la Puna jujeña. La familia había llegado dos días antes a Salta para realizar un viaje turístico por distintos puntos de esa provincia y Jujuy. Para trasladarse habían alquilado una Toyota SW4.
Quiénes viajaban en la camioneta que cayó por el barranco
La familia estaba integrada por Narciso González, de 60 años; su esposa, Silvia Rosana Amaro, de 58; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena.
Los cinco eran oriundos de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, y habían planificado el viaje como una salida familiar para conocer algunos de los principales atractivos del norte argentino.
El domingo, mientras recorrían la Ruta Nacional 52, la camioneta salió de la calzada y terminó en el fondo de un barranco, después de recorrer más de 80 metros por una zona de montaña.
La violencia de la caída provocó graves consecuencias. Silvia Rosana Amaro fue despedida del vehículo y murió prácticamente en el momento del accidente. Los demás ocupantes fueron rescatados y trasladados al Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña.
Lorena permaneció internada desde entonces debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido. Según la información aportada por sus familiares, los médicos habían determinado que presentaba muerte cerebral. Finalmente, falleció este miércoles.
Con la muerte de Lorena, ya son dos las víctimas fatales del accidente. Los otros tres integrantes de la familia continúan vinculados al proceso de recuperación y a la investigación para establecer cómo ocurrió el despiste.
Según el relato familiar difundido tras el accidente, Favio, que conducía la camioneta, no recuerda con precisión qué ocurrió antes de la caída. Solo pudo reconstruir que atravesaban una curva y que posteriormente fueron rescatados después de haber terminado en el barranco.
Esa circunstancia será parte de la investigación que busca determinar las causas del siniestro. Por el momento, no se estableció oficialmente qué provocó que la Toyota SW4 abandonara la ruta.
Las tareas de rescate estuvieron a cargo de bomberos y personal médico, que debieron trabajar en un terreno de difícil acceso debido a la profundidad del barranco y a las características propias de la zona de montaña.
La investigación deberá establecer si hubo algún factor relacionado con el vehículo, las condiciones del camino, el manejo o las circunstancias meteorológicas que pudiera haber contribuido al accidente.
Cómo es la Cuesta de Lipán, el tramo donde ocurrió el accidente
La Cuesta de Lipán es uno de los recorridos de montaña más conocidos de Jujuy y forma parte de la Ruta Nacional 52. El camino comienza en las cercanías de Purmamarca y asciende por la ladera de los cerros mediante una sucesión de curvas y zigzags.
Se trata de un tramo con un marcado desnivel. En pocos kilómetros, la ruta pasa de una altura aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.170 metros en el Abra de Potrerillos, uno de los puntos más elevados del recorrido.
Por sus características, el camino es utilizado tanto por habitantes de la región como por turistas que se dirigen hacia distintos atractivos del norte jujeño.
A lo largo del recorrido existen miradores desde los que se puede observar la Quebrada de Humahuaca. Luego del Abra de Potrerillos, la Ruta Nacional 52 continúa hacia las Salinas Grandes, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia.
El corredor también atraviesa la zona de Susques y continúa hasta el Paso de Jama, uno de los principales cruces fronterizos entre Argentina y Chile. De esta manera, la Cuesta de Lipán funciona como un punto de transición entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna.
Fue precisamente durante ese recorrido turístico que la familia de Alejandro Korn sufrió el accidente.
Las imágenes posteriores al siniestro permitieron observar la posición en la que quedó la camioneta luego de la caída. El rescate de los cinco ocupantes demandó un operativo especial por la distancia entre la ruta y el lugar donde terminó el vehículo.
La familia había compartido anteriormente viajes y actividades juntos en distintos puntos del país. El viaje al norte argentino tenía como objetivo recorrer paisajes y lugares turísticos de Salta y Jujuy, pero terminó con dos integrantes fallecidos.
Además de la pérdida de Silvia y Lorena, el accidente dejó a otros tres miembros de la familia afectados y bajo atención médica.
Los familiares también comenzaron a atravesar el proceso de traslado y despedida de las víctimas, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
En Alejandro Korn, donde vivía la familia, la noticia generó conmoción entre vecinos y allegados. Narciso González y su hijo Favio tienen una casa de repuestos en la localidad, mientras que Lorena y Augusto Coda trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y residían en Villa del Parque.
El accidente ocurrido en la Cuesta de Lipán vuelve a poner el foco sobre las particularidades de los caminos de montaña, donde las curvas, las pendientes pronunciadas y la altura requieren especial atención al volante. Sin embargo, serán las pericias las que permitan determinar qué ocurrió en este caso y por qué la camioneta terminó cayendo al barranco.
La investigación continuará con el análisis del vehículo, las condiciones del lugar y los testimonios de quienes sobrevivieron al accidente. Mientras tanto, la familia enfrenta una tragedia que, en pocos días, se llevó a una madre y a su hija durante un viaje que había comenzado como unas vacaciones en el norte argentino.