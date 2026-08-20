Tragedia en la Cuesta de Lipán: murió otra integrante de la familia que cayó por un barranco

El vehículo terminó destruido tras caer por el barranco durante el viaje familiar.

El trágico hecho ocurrió en Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy.

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