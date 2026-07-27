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Tragedia vial

Murió la adolescente herida en el choque de Christophersen y ya son tres las víctimas fatales

Irene Molina tenía 16 años y permanecía internada en grave estado desde el domingo. El choque frontal ocurrió sobre la ruta provincial 14 y dejó otros dos fallecidos.

Tragedia en la ruta 14.Tragedia en la ruta 14.
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La tragedia vial ocurrida sobre la ruta provincial 14, en jurisdicción de Christophersen, sumó una tercera víctima fatal. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Irene Molina, la adolescente de 16 años que permanecía internada en grave estado.

La joven había sido trasladada al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto después del accidente registrado el domingo 19, alrededor de las 8.20, a la altura de la bajada de Campo Drincovich.

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Un choque frontal

El siniestro involucró a un Chevrolet Corsa y una camioneta Toyota Hilux, que protagonizaron una violenta colisión frontal por circunstancias que todavía son investigadas.

En el lugar murieron Aurelio Martín Díaz, de 50 años y domiciliado en General Villegas, y Maricel Betiana Retamoso, de 45 años y oriunda de Máximo Paz.

Irene, hija de Retamoso, había sido la única sobreviviente entre los ocupantes del automóvil. Fue derivada de urgencia al centro de salud venadense, donde permaneció internada con pronóstico reservado.

Los ocupantes de la camioneta

Las dos personas que viajaban en la Toyota Hilux sobrevivieron al impacto y sufrieron lesiones que inicialmente fueron calificadas como leves.

La muerte de Irene fue confirmada por su tía, Noelia Retamoso, quien informó que el cuerpo será trasladado a Máximo Paz para su despedida, donde también descansan los restos de su madre.

El pedido de la familia

En medio del dolor, la mujer pidió justicia por Maricel Betiana Retamoso, Irene Molina y Aurelio Martín Díaz, las tres víctimas fatales del choque.

También agradeció el acompañamiento y las oraciones recibidas durante los días en que la adolescente permaneció internada. La investigación continúa para determinar cómo se produjo la colisión.

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