Dolorosa despedida

Quiénes eran los vecinos de Venado Tuerto que murieron tras la caída de un árbol en Mendoza

Ema Pompei despidió a sus padres con un emotivo mensaje tras la tragedia, donde ambos murieron luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban. Fabio Pompei era oriundo de Venado Tuerto y Claudia Piedi había nacido en Río Cuarto; la pareja vivió durante un tiempo en la ciudad santafesina antes de radicarse en Mendoza.