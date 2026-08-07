La tragedia ocurrida en Mendoza volvió a generar una profunda conmoción en Venado Tuerto, ciudad con la que el matrimonio formado por Fabio Germán Pompei y Claudia Fabiana Piedi mantenía un estrecho vínculo.
Quiénes eran los vecinos de Venado Tuerto que murieron tras la caída de un árbol en Mendoza
Ema Pompei despidió a sus padres con un emotivo mensaje tras la tragedia, donde ambos murieron luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban. Fabio Pompei era oriundo de Venado Tuerto y Claudia Piedi había nacido en Río Cuarto; la pareja vivió durante un tiempo en la ciudad santafesina antes de radicarse en Mendoza.
Pompei, geólogo de 46 años, era oriundo de Venado Tuerto, mientras que Piedi, de 48, había nacido en Río Cuarto. La pareja vivió durante un período en la ciudad del departamento General López y también residió en Comodoro Rivadavia, antes de establecerse en Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza.
Días después del accidente que les costó la vida, una de sus hijas, Ema Pompei, compartió una extensa carta en sus redes sociales. Allí recordó el amor, los sacrificios y las enseñanzas de sus padres, además de expresar el enorme dolor provocado por la pérdida de ambos.
“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, comenzó.
“Fueron mi lugar seguro”
En uno de los fragmentos más emotivos, la joven definió a sus padres como las personas que la acompañaron en cada etapa de su vida y que nunca permitieron que se sintiera sola.
“Mis papás fueron mi lugar seguro, las personas que estuvieron conmigo en cada momento y que me enseñaron tanto, incluso sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí”.
Ema reconoció que todavía no encuentra respuestas sobre cómo continuar sin las dos personas más importantes de su vida. También anticipó que sentirá su ausencia principalmente en los momentos cotidianos: los abrazos, las miradas, las conversaciones y la posibilidad de regresar a su casa y encontrarlos allí.
“Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mi día a día, pedirles un consejo y, por sobre todo, tenerlos conmigo”.
La joven lamentó no haber contado con más tiempo para abrazarlos y agradecerles todo lo que hicieron por ella. Sin embargo, sostuvo que buscará conservar el amor, los recuerdos, las enseñanzas, las risas, los viajes y cada momento compartido.
“Aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante”.
El reconocimiento a una vida de esfuerzo
Otro de los pasajes centrales de la despedida estuvo dedicado al esfuerzo realizado por Fabio y Claudia para acompañar a su familia y brindarles oportunidades a sus hijas.“Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro, pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio”.
Luego, Ema les agradeció por haber entregado todo por ella, por el amor recibido y por haber sido, según expresó, “los mejores” padres que le podrían haber tocado. “Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo”.
La publicación concluyó con una despedida que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y conmovió a quienes conocieron a la familia en Mendoza, Río Cuarto y Venado Tuerto.
“Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”.
El fatal episodio ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 16.35, sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en el sector conocido como Paso de Las Carretas, departamento San Carlos.
El matrimonio había viajado hasta San Rafael para buscar a su hija Bianca, quien había participado de una jornada de hockey con el Club Banco Mendoza y ese mismo día cumplía 15 años. Durante el regreso, en medio de fuertes ráfagas de viento Zonda, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la parte delantera de la camioneta.
Fabio Pompei y Claudia Piedi murieron en el lugar. En la parte trasera viajaban la adolescente y su tía, Andrea Roxana Piedi, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli para recibir asistencia.