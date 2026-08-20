Dos hombres efectuaron varios disparos contra una vivienda ubicada en calle La Pampa al 6500, en el barrio 12 de Octubre de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió durante la noche del miércoles y, pese a la violencia del episodio, no se registraron personas heridas.
Investigan un ataque a tiros contra una vivienda en zona oeste de Santa Fe
Dos hombres efectuaron varios disparos contra una casa ubicada en barrio 12 de Octubre, durante la noche del miércoles, y se dieron a la fuga. La propietaria no se encontraba en el domicilio al momento del ataque y fueron los vecinos quienes le avisaron sobre las detonaciones. La policía busca a los agresores.
El hecho es investigado como un presunto abuso de arma de fuego y hasta el momento no se conocen las identidades de los autores, quienes se retiraron del lugar luego de efectuar las detonaciones.
Vecinos alertaron sobre disparos
El episodio se produjo alrededor de las 21.50, en inmediaciones de La Pampa y 12 de Octubre. De acuerdo con las primeras actuaciones, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central de Emergencias 911 a raíz de una denuncia por detonaciones de arma de fuego contra una vivienda.
Al arribar los agentes, entrevistaron a la propietaria del inmueble,una mujer, de 63 años. La víctima explicó que al momento de los disparos no se encontraba en su domicilio y que fueron vecinos quienes posteriormente le advirtieron sobre lo ocurrido.
Según las primeras informaciones incorporadas a la causa, dos hombres habrían efectuado los disparos contra la vivienda. Los atacantes no fueron identificados y, por el momento, permanecen prófugos.
En el frente del inmueble fueron advertidos signos compatibles con impactos de proyectiles, por lo que se convocó a personal especializado para realizar las correspondientes tareas criminalísticas.
Vainas servidas
Con la llegada de los peritos se inició una minuciosa inspección de la escena. Personal especializado procedió al levantamiento de vainas servidas. Según se supo se constataron orificios e impactos de bala tanto en el frente a la vivienda como en el interior del inmueble.
En simultáneo se observaron cámaras de seguridad en la zona, motivo por el cual se pidieron sus registros para establecer cómo llegaron los agresores y escaparon del lugar.
La causa fue caratulada como "Abuso de arma de fuego" y continúa bajo investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.