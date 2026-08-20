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Investigan un ataque a tiros contra una vivienda en zona oeste de Santa Fe

Dos hombres efectuaron varios disparos contra una casa ubicada en barrio 12 de Octubre, durante la noche del miércoles, y se dieron a la fuga. La propietaria no se encontraba en el domicilio al momento del ataque y fueron los vecinos quienes le avisaron sobre las detonaciones. La policía busca a los agresores.